Bambini in gita all’EcoPlanetraio del Parco Pineta: In volo nello Spazio

Una rivelazione l’Osservatorio astronomico del Parco Pineta di Tradate per i bambini delle classi 5A e 5B della primaria Galilei di Varese (IC Varese3 Vidoletti), protagonisti nella mattinata di lunedì 30 gennaio di un’avventura entusiasmante “In volo nello spazio”.

Si intitola così la proposta didattica dell’EcoPlanetario per i bambini delle scuole primarie e scuole dell’infanzia e gestita dagli educatori dalla cooperativa Astronatura.

«Accompagnato dalle guide Andrea e Nadia di Astronatura, l’ equipaggio della Galilei ha trascorso la mattinata vivendo nuove emozioni – racconta l’insegnante Michaela Tedde – Con uno strepitoso viaggio virtuale nello spazio a “Naso all’ insù” all’interno dell’ EcoPlanetario, hanno esplorato il sistema solare dalle comete agli asteroidi, dai pianeti alla stella Sole. Hanno scoperto un enorme telescopio Newton con un diametro di 65cm , hanno scoperto come vivono gli astronauti nello spazio e hanno indossato le loro divise, hanno esplorato il Parco Pineta intorno all’ osservatorio seguendo un percorso didattico che riproduce, in scala, il rapporto dimensioni e distanze spaziali altrimenti difficili da comprendere».

Il viaggio intergalattico dei ragazzi della Galilei è terminato con un ricco bagaglio di emozioni e di nuove esperienze, talmente coinvolgenti da non poter essere dimenticate. Magari tra loro si cela qualche futuro astronauta: dopo questo viaggio nel sistema solare con tanto di tute e telescopi, ora per i bambini della Galilei l’esempio di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano è ancora più affascinante.