Bando Servizio Civile, opportunità per giovani tra i 18 e 28 anni a Varese

È ancora possibile aderire al Servizio Civile Universale, che nella città di Varese offre l’opportunità di prendere parte a tre progetti all’interno del programma Cultura per tutti a Varese, realizzato dal Comune di Varese in coprogrammazione con il CSV Insubria-Varese. Il bando è rivolto a ragazze e ragazzi tra i 18 e 28 anni, con attività in ambito di cultura e mondo associativo.

Per svolgere il servizio civile i giovani dovranno presentare la candidatura entro il prossimo 10 febbraio 2023, scegliendo uno dei tre progetti disponibili: Comunicare il Museo, Condividere la Biblioteca o Un libro per tutti. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi, prevede un contributo mensile di circa 440 euro, dà inoltre diritto a crediti formativi e professionali. L’ammissione avviene tramite selezione: possono partecipare al bando di selezione le ragazze e i ragazzi che il giorno di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.

«Il servizio civile è un’ottima occasione per prender parte attiva alle proposte culturali della città, fare formazione, creare nuovi contatti e al tempo stesso offrire un importante servizio alla collettività», spiega l’assessore al Benessere e Sport, alle Risorse per la crescita e la digitalizzazione, Stefano Malerba.

«Un’importante occasione di crescita personale e professionale per i giovani, che in questo modo possono entrare in contatto con le realtà culturali e associative della città», dichiara il consigliere ai Giovani Matteo Capriolo.

Coloro che intendono aderire al bando possono farlo presentando la propria candidatura on-line, scegliendo il progetto in base alle proprie inclinazioni.

Progetti disponibili

Il progetto Comunicare il Museo, il cui Ente promotore è il Comune di Varese, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio museale cittadino per aumentare il gradimento del visitatore, proponendo attività e servizi che migliorino l’esperienza di visita, coinvolgendo il pubblico mediante strategie di accoglienza dinamiche, interattive e inclusive, creative e partecipative che garantiscono un contatto più cosciente col patrimonio culturale. Inoltre, il progetto prevede la avvicinamento del pubblico mediante la produzione di contenuti per i diversi canali disponibili per la promozione, principalmente quelli su web e sui social.

Il progetto Condividere la Biblioteca, promosso dal Comune di Varese, promuove la Biblioteca come spazio culturale generativo e rigenerativo di legami con il territorio, attraverso progetti e percorsi che vedano come centrale il ruolo della lettura, la valorizzazione del patrimonio librario e la possibilità di avvicinare nuovo pubblico, con particolare riferimento ai no users, ovvero coloro che poco utilizzano i servizi bibliotecari (adolescenti, giovani, anziani, stranieri).

Infine il progetto Un libro per tutti, promosso da CSV Insubria sede di Varese, ha la finalità di aumentare l’accesso alla cultura dei minori più esposti al rischio di impoverimento culturale e dispersione scolastica della città di Varese, anche attraverso la messa in rete dell’associazionismo culturale e dei servizi educativi extra-scolastici.

I dettagli su progetti e modalità di presentazione delle candidature sono sul sito del Comune di Varese.