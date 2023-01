Il bar Pineta del sacro Monte di varese si appresta a chiudere dopo 35 anni di servizio. Il saluto di Ada e Bea

Dopo 35 anni di attività, con rammarico, il bar Pineta del Sacro Monte si appresta a chiudere i battenti. Ada e Beatrice, mamma e figlia che conducono l’esercizio, sono ormai pronte a spegnere il bancone nei prossimi giorni, anche se nella loro speranza c’è di poter torare fino alla primavera.

Il bar, che sorge su un’area pubblica, ha terminato da qualche tempo il suo contratto e le nuove disposizioni impongono che l’area sia messa a bando per poterla riaffidare. I gestori hanno intrapreso un’azione legale ma hanno già ricevuto l’avviso di fine corsa e tutto potrebbe fermarsi nei prossimi giorni.

Una presenza storica di piazzale Poghliaghi che Giuseppe Marangon, protagonista della vita nel borgo, ricorda così: “Dopo 35 anni di onorato e inesauribile servizio domani chiudera’ i battenti la Pineta di Giuseppe, Ada e la cara Bea. In tutti quedti e’ stato l’unico luogo del Sacro Monte ad essere sempre stato aperto, a qualsiasi ora, dalle 6 di mattina alle 2 di notte, in ogni festivita’, qui trovavi la calda accoglienza di Ada e sua figlia Bea. Ora purtroppo anche loro pagano le tante fatiche.

Personalmente mi sento di ringraziare Ada e Bea per quanto fatto, per avermi sempre fatto sentire come a casa. Per avermi sempre aperto le porte con il loro sorriso, per avermi ‘nutrito’ con il mio panino cotto mozzarella pomodoro che solo tu Bea sapevi farmi. Grazie per avermi dato rifugio nei giorni tristi e nei giorni felici, grazie per aver tenuto vivo il Sacro Monte”.