Bar Ristorante Forcora: “Pronti a partire per la primavera con tante novità”

La riapertura del “Bar Ristorante Forcora” – prevista per la primavera – è ormai alle porte e porterà con sé tante novità. A farlo sapere è Mauro Raineri, socio di Val Veddasca Turismo, la società che si è recentemente aggiudicata la gestione della struttura.

«Stiamo lavorando per ampliare l’offerta e per diventare un punto di riferimento per gli amanti della montagna – racconta Raineri -. Abbiamo in mente tanti nuovi progetti per rinnovare l’immagine del ristorante e offrire una vasta gamma di attività legate alla montagna come escursioni a piedi e in biciletta, gite guidate e mountain bike».

Il nuovo “Bar Ristorante” mirerà a diventare punto di approdo anche per gli appassionati di funghi e caccia e per chiunque voglia vivere la montagna in modo attivo e coinvolgente, a contatto con la natura.

Per questi motivi, la società sta attualmente cercando 5 figure professionali: un cuoco, un aiuto cuoco, due camerieri e un addetto alla vendita. Quest’ultimo lavorerà dentro il ristorante o presso il Gallo Phorcello, il loro secondo punto vendita di prodotti locali che attualmente già fornisce la possibilità di noleggiare e-bike o avere informazioni sulle possibili escursioni.

Visto l’ambizioso obiettivo di far vivere la val Veddasca «360 giorni l’anno» il lavoro non sarà solo stagionale e le persone interessate dovranno essere automunite, avere «passione e amore per la montagna e dovranno essere ben consapevoli che questo luogo è abbastanza ‘isolato’. A chi viene da lontano offriremo anche vitto e alloggio» conclude Mauro.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il 366 5910029 oppure mandare una mail a passoforcora@gmail.com