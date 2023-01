Una bella Futura vince a Montale e raggiunge Brescia al secondo posto

Comincia nel migliore dei modi il 2023 della Futura Volley Giovani: le biancorosse espugnano il campo di Montale con un netto 3-0 e salgono al secondo posto in classifica appaiando Brescia, battuta in casa (1-3) da Sassuolo. Tra Busto e la vetta, occupata da Trento, ci sono due soli punti.

A Montale, in provincia di Pistoia, la Futura impiega poco più di un’ora di gioco per mettersi in tasca i tre punti, e anche la “velocità” era uno degli obiettivi della squadra di Amadio, intenzionata a risparmiare energie in vista dell’impegno di mercoledì in Coppa Italia contro Soverato.

In campo l‘equilibrio è durato solo un set, il primo, vinto 22-25 dalle “Cocche” che poi hanno mantenuto le marce alte e si sono prese senza grossi problemi anche i successivi due parziali. A guidare Busto la solita Leketor Member-Meneh, autrice di 17 punti e migliore in campo della partita. Bene anche Zanette pienamente recuperata (13 punti) mentre Montale ha dovuto rinunciare a Zojzi e non ha avuto giocatrici in doppia cifra.

«Ricominciare così è una buona cosa: è arrivata una vittoria importante, un po’ facilitata anche da qualche defezione importante per Montale, ma anche dai break che siamo riusciti a fare in battuta – spiega coach Amadio – Una cosa che non è scontata ma che è in linea con le nostre caratteristiche. Complimenti a noi per essere ripartite così, pur in una settimana in cui ci sono stati tre giorni di stop. Bene anche perché non abbiamo speso tante energie fisiche: ci aspetta una settimana importante dal punto di vista degli impegni».