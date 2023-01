Il benvenuto dei Lions di Varese a chi arriva in città

Da mercoledì 25 gennaio quattro cartelli, piazzati in via Caracciolo, viale Belforte, viale Borri e via Macchi, accolgono gli automobilisti diretti a Varese. Riportano il simbolo di Lions International, l’organizzazione mondiale di volontariato che dal 1917

opera all’insegna del motto “We serve”.

I cartelli intendono valorizzare l’apporto dei numerosi soci dei 9 club varesini, da sempre impegnati nell’aiuto umanitario e filantropico.

Alla posa dei cartelli ha voluto essere presente, con il Governatore Distrettuale Lions Francesca Fiorella Trovato e una delegazione dei club cittadini, anche l’assessore ai Lavori pubblici di Varese Andrea Civati.