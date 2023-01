Benzina e diesel: al via i rincari anche in provincia di Varese

Annunciati, temuti, attesi: ecco che i rincari dei carburanti sono arrivati. Il motivo è da ricercarsi nella mancata copertura di parte delle accise che il Governo aveva nei mesi scorsi scontato e che dalla fine dell’anno non sono più attive, col risultato della perdita dello “scudo“ contro il caro carburanti di 18 centesimi al litro.

Una decisione che sommata ai rincari autostradali che riguardano sempre da oggi, primo di gennaio, numerose tratte, rappresenta un rincaro importante che nel complesso grava sui cittadini in materia di trasporti e che va a sommarsi alle altre voci di spesa con segno “più“ legate alla perdita di potere d’acquisto cioè all’inflazione.

Un quadro che non fa eccezione naturalmente anche per la provincia di Varese dove molti distributori di carburanti (a dire il vero non tutti, ci sono alcune eccezioni dove è possibile trovare prezzi più bassi, a cui non sono stati applicati gli aumenti in alcune) segnavano incrementi che hanno portato il prezzo sopra 1,7 al litro per la benzina senza piombo e abbondantemente sopra 1,8 euro al litro per il gasolio.

Nella giornata di sabato in diverse pompe si è assistito alla classica “corsa al pieno” per cercare di risparmiare qualche euro sugli ultimi rifornimenti possibili prima dell’impennata dei costi dovuti all’azzeramento degli sconti sulle accise.

L’associazione di consumatori Codacons stima che gli aumenti per il solo carburante costituiscono un rincaro che si traduce in una maggiore spesa di 9,15 euro a pieno e su base annua ad un incremento di 219,6 euro.