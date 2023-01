“I bisogni delle famiglie non diventino emergenze”, il Comune punta sui bandi sociali di Sumirago +

I bisogni dei cittadini vanno intercettati e affrontati prima che diventino emergenze e finiscano in carico ai servizi sociali. Partendo da questa convinzione, l’Amministrazione comunale di Sumirago ha progettato la misura Sumirago + che negli ultimi mesi ha visto nascere diverse opportunità di bandi per i cittadini sumiraghesi.

«E’ una misura che intende, attraverso strumenti semplici, trasparenti e rivolti a diverse tipologie di “utenti”, raggiungere una platea più ampia e diversa di quella che abitualmente si rivolge ai servizi sociali – spiega l’assessore alle Politiche sociali ed educative Mara Gorini – I bandi Sumirago + nascono dalla convinzione che i bisogni della cittadinanza non debbano diventare emergenze e che le famiglie possano essere sostenute prima di dover ricorrere ai servizi sociali. Oggi la soglia di povertà, ma più semplicemente la soglia di bisogno, vede gli operatori confrontarsi con valori di Isee che si aggirano intorno ai 15.000 euro e con famiglie con figli. I figli non possono essere un elemento che determina l’accrescere delle difficoltà economiche, eppure è così. Ed è su questo sostegno alle famiglie con figli, secondo sistemi che oltre all’Isee tengono conto dei carichi familiari del nucleo, che si indirizzano gli sforzi dell’assessorato alle politiche sociali ed educative».

«Il nostro Comune, già nel mio primo mandato, è stato tra i primi a decidere di praticare tariffe zero per la frequenza alla scuola dell’infanzia e per il trasporto scolastico per i bambini residenti diversamente abili, ma anche per i bambini in affido o in affido preadottivo, e per interventi che permettano la frequenza dei centri estivi a tutti i bambini residenti con politiche di abbattimento delle rette di frequenza. La misura Sumirago+ si innesta proprio sulla volontà politica di contribuire ai costi che le famiglie sostengono per i figli».

In questa direzione sono stati pubblicati i primi due bandi, volti al sostegno delle spese per i libri scolastici, sia per la popolazione ucraina accolta a Sumirago, sia per tutti i ragazzi che frequentano la scuola dalla classe prima della secondaria inferiore alla classe quinta della secondaria superiore, per un totale di circa 20 famiglie che hanno usufruito della misura nell’autunno del 2022.

Ad oggi sono ancora aperti due bandi, entrambi rintracciabili sul sito comunale.

Il primo è Sumirago + Caro Energia che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie fino ad un Isee pari a 26.000 euro, nelle spese per energia e riscaldamento, in caso di contratti non bloccati, attraverso l’erogazione di voucher fino a 400 euro. Le richiesta possono essere presentate fino al 15 gennaio.

Sumirago + Caro Trasporto è invece una misura di sostegno per il pagamento dei trasporti pubblici locali per studenti e giovani fino ai 26 anni, con Isee fino a 26.000 euro, aperto fino al 31 gennaio, attraverso l’erogazione di voucher per gli abbonamenti acquistati tra settembre 2022 e dicembre 2022. Il bando si rivolge alla platea di giovani che studiano o lavorano nelle città, sostenendo il costo degli abbonamenti e quindi aumentando indirettamente la capacità reddituale dei nuclei familiari, con riguardo a chi compie la scelta di proseguire gli studi anche all’Università.