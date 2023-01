Brase: “Sconfitta dura da digerire. Troppe amnesie in attacco e in difesa”

BRASE 1 «Sconfitta dura da digerire. Abbiamo avuto dei vuoti mentali sia in attacco che in difesa prendendo dei tiri non caratteristici del nostro modo di giocare e quando giochi contro la terza forza del campionato queste cose la paghi, Derthona ha avuto preso dei tiri troppo facili e per questo hanno vinto loro la partita».

BRASE 2 «Il parziale subito nel 4Q? Fa parte del gioco, sul campo ci sono anche gli avversari che ce la mettono tutta per rientrare in partita e vincere. Per quanto ci riguarda forse siamo stati un po’ stanchi ma questa non può essere una scusa dei nostri troppi errori: siamo partiti +11 ma non l’abbiamo chiusa, brava Derthona a ribaltare e vincerla».

BRASE 3 «Pochi punti da Caruso e Owens (2pt)? Il punteggio è 88-89 non 27 a 2, i Pivot hanno giocato la loro partita. I loro lunghi stavano sul pick’n’roll col nostro liberando spazio per i nostri “piccoli”, ed è quello che abbiamo cercato di fare. La gestione dei Time Out? Avevo tenuto l’ultimo time out per l’ultimo tiro, volevo gestirla così questa sera dopo averne chiamati due dopo 5’. Colbey Ross ha fatto una buona partita e ha gestito l’ultima nostra azione difensiva: nell’ultimo possesso volevamo infatti “mangiare più tempo possibile”. Forse potevamo fare qualcosa di meglio, lasciando meno tempo a disposizione di Derthona e senza fare fallo sul loro tiratore che non era vicino a canestro, ma sono più arrabbiato per altro. Per esempio, penso a un’azione in cui abbiamo concesso un canestro facile 1vs0 perché siamo rimasti a parlare con gli arbitri».

FERRERO 1 «C’è grande rammarico perché abbiamo avuto la partita in mano ma abbiamo fatto troppi errori. Tortona è stata brava a recuperare e a portarla a casa. Quando si perde di un punto è facile trovare qualsiasi dettaglio; se l’avessimo vinta adesso saremmo qui a parlare di una “forte reazione”. Come sempre ci sono cose buone da tenere stretto e errori da analizzare. Tortona è una squadra molto fisica, avessimo vinto sarebbe stata la migliore partita del campionato dal punto di vista difensivo, insieme a Trieste. La pallacanestro è così».

FERRERO 2 «Mancano altre due partite prima della fine del girone di andata, ci sono quindi ancora occasioni per acquisire la posizione in classifica più alta possibile per il nostro sogno: le final eight. Accusato stanchezza nel finale? Non credo, c’era tanta energia prima della partita e anche adesso in spogliatoio i ragazzi erano molto rammaricati per aver realizzato di aver fatto un errore di più quanto sarebbe stato sufficiente. Deve essere un’occasione per fare mente locale e ripartire già da mercoledì per la partita con Brindisi».

FERRERO 3 «Sconfitta che mette paura? Assolutamente no. È però giusto che dobbiamo porci sempre obiettivi ambiziosi. Abbiamo perso, ma se avessimo vinto non sarebbe stato comunque “tutto perfetto”. L’assenza di Reyes? Justin dà una mano come tutti i giocatori della squadra. Lo aspettiamo a braccia aperte: ha grande voglia di ricominciare, al momento sta lavorando con lo staff medico per tornare prima possibile.»

RAMONDINO 1 «Vittoria importantissima per la classifica. Venivamo da una brutta prestazione contro Treviso, al di là dei loro meriti. Tutto sommato stasera abbiamo fatto bene, Varese ha fatto due grosse folate importanti. Di solito per gli avversari sono devastanti ma noi abbiamo fatto le cose giuste senza guardare mai il punteggio. Questo ci ha permesso di non sprofondare a fine terzo quarto sul -13».

RAMONDINO 2 «Varese ha fatto una grande partita. Penso a Ross che nel finale ha fatto 8 punti difficili. Anche in quell’occasione però siamo stati bravi a rimanere lucidi costruendo il tiro da 3 di Filloy e l’ultima ottima difesa. Questo è un aspetto da sottolineare in un contesto come questo dove si è messi fortemente alla prova. Varese è una squadra che non cambia mai il suo modo di giocare e costringe gli avversari a snaturarsi a prescindere dal punteggio, dal fattore casa o se gioca in trasferta: dal punto di vista mentale mette fortemente alla prova gli avversari».

RAMONDINO 3 «Nervosi con gli arbitri? Abbiamo un po’ “sbarellato” nel terzo quarto, lasciando perdere il tecnico fischiato a Macura, con lui a volte ci vuole pazienza (ride, ndr.). Ma non parlerei tanto di nervosismo o di arbitri quanto di pressione subita qui a Varese: fa parte del modo di giocare di Varese. Bravi i nostri ragazzi che negli ultimi 5 minuti siamo stati molto duri quando ogni giocata poteva risultare decisiva: la partita poteva infatti tornare nelle mani di Varese, ma alla fine abbiamo vinto noi».

CLASSIFICA (dopo 13 giornate): Milano, V. Bologna 22; Derthona 18; Trento, Pesaro, Brescia, VARESE, Venezia 14; Brindisi, Scafati 12; Sassari, Verona, Treviso 10; Trieste, Napoli 8; Reggio Emilia 6.