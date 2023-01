Buon test per il Varese: 2-0 al Gavirate e qualche indicazione interessante

Il nuovo anno del Città di Varese si è aperto con i primi allenamenti e giovedì 5 gennaio è stata l’occasione di testare lo stato di forma in vista della ripresa del campionato, prevista per domenica 8 in casa dell’Alcione a Milano.

Al centro sportivo delle Bustecche i ragazzi di mister Luciano de Paola hanno ospitato per un allenamento congiunto con il Gavirate, squadra di Eccellenza e società amica grazie all’accordo sul settore femminile.

Nel mite pomeriggio varesino i biancorossi hanno vinto 2-0 e sperimentato qualche novità. Mister Luciano De Paola ha tenuto a riposo bomber Carlo Ferrario, un po’ appesantito dai carichi di lavoro della preparazione invernale, oltre agli infortunati Francesco Gazo, Nicolò Battistella, Roberto Candido e Gianluca Piccoli. Aggregati alla rosa biancorossa, invece, oltre al già citato Lorenzo Berra – che potrebbe quindi presto diventare a tutti gli effetti un calciatore del Città di Varese – anche il franco-algerino Wahib Tahra e il italo-sudafricano Marco Giuricich. Si è ben distinto il classe 1998 transalpino, mancino d’attacco, che ha siglato la rete del 2-0 nel primo tempo dopo il rigore di Mecca che aveva sbloccato la sfida. È stata anche l’occasione per il tecnico biancorosso di riprovare la difesa a 3 con Rossi, Monticone e Parpinel.

Nella ripresa spazio a tutti gli altri, compreso il nuovo arrivo Alessandro Salami, schierato da esterno d’attacco a destra nel 4-2-3-1. Poche le emozioni di una ripresa utile più per testare lo stato di forma dei singoli che non per avere delle vere indicazioni tattiche