Busto al Centro rivendica la vittoria di Magrini in Provincia: “Noi tra i promotori del civismo”

La vittoria di Marco Magrini alle elezioni per la carica di Presidente della Provincia di Varese rende felici e orgogliosi gli esponenti di Busto al Centro, lista civica di Busto Arsizio: «Rappresenta un importante successo che premia un movimento civico provinciale che ha visto BAC fra i promotori e, da quasi un decennio, impegnati nell’affermare nelle nostre amministrazioni il reale “spirito civico”».

L’elezione di Magrini arriva in un momento di transizione nell’ambito della politica partitica gli amministratori hanno ritenuto che la soluzione di equilibrio, nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini, fosse una figura civica con le capacità e l’esperienza per fare una sintesi nell’azione nel rispetto delle varie posizioni: «Questo in pratica è il messaggio che identifica il civismo “vero” e che BAC da tempo ha fatto oggetto della sua attività. La serietà dei comportamenti e la credibilità, oltre che esperienza, di Marco Magrini , hanno sicuramente convinto i nostri Amministratori ad operare la scelta della persona più adeguata per affrontare i tanti problemi che il momento ci presenta. Il territorio con le sue esigenze rappresenta la priorità nelle scelte e nelle decisioni di ogni vero “civico” e Magrini sarà sicuramente un valido interprete, riportando la nostra Provincia ad essere “La casa dei Sindaci”, i veri e insostituibili rappresentanti del nostro Territorio ed interpreti delle nostre necessità».

BAC considera questo risultato anche un significativo segnale agli elettori in previsione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia: «L’aver scelto, da parte degli amministratori dei nostri Comuni ,come presidente della Provincia una persona di chiara connotazione civica, indica l’esigenza dagli stessi riscontrata di portare le problematiche del territorio molto più addentro alle Amministrazioni di livello superiore (la Provincia oggi, la Regione domani). Per tale ragione, fermo restando il rispetto di tutte le opinioni personali, BAC ritiene doveroso suggerire ai propri simpatizzanti di privilegiare l’assegnazione del proprio voto di preferenza prioritariamente a quei candidati locali che, per storia ed esperienza, ritengano in grado di rappresentare nel Consiglio Regionale le esigenze e gli interessi della nostra città».

La scelta fra i candidati da indicare per la funzione di Presidente della Regione ha ovviamente dei contenuti più complessi che riguardano l’eventuale conoscenza della persona, la valutazione della sua storia, il giudizio sulle sue trascorse esperienze amministrative e, non ultima, la sua connotazione politica: «Rispetto a questa scelta, sempre nel rispetto di tutte le opinioni personali, dobbiamo correttamente rammentare che in occasione delle ultime consultazioni politiche BAC diede un “indirizzo di scelta “ verso il Terzo Polo».