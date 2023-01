A Busto Arsizio i certificati anagrafici si possono fare anche online

Da qualche settimana i certificati nel comune di Busto Arsizio si possono fare anche online. Basta accedere alla piattaforma che trovate qui.

Il nuovo portale dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) ha registrato un aumento significativo delle richieste di certificati anagrafici e cambi di residenza nel 2022. Secondo i dati ufficiali, l’Ufficio anagrafe ha emesso 38.510 certificati anagrafici, 10.967 carte d’identità, 5.898 variazioni di residenza e circa 3.000 pratiche di vario genere.

I CERTIFICATI ONLINE

Il portale ANPR, accessibile tramite l’identità digitale (Spid, CIE o CNS), consente ai residenti in Italia e agli iscritti all’AIRE di richiedere online 14 tipologie di certificati anagrafici, tra cui anagrafico di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, stato civile e stato di famiglia. I certificati sono prodotti in formato pdf non modificabile con il logo del Ministero dell’Interno e il QR code e sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno che ne garantiscono l’autenticità e l’integrità.

IL CAMBIO DI RESIDENZA

Il portale ANPR consente inoltre di inviare al Comune la dichiarazione di cambio di residenza in caso di cambio abitazione nello stesso comune, trasferimento in un altro comune o rientro in Italia dall’estero. Il processo è semplice e veloce, e consente di verificare lo stato della pratica, ricevere notifiche in caso di eventuali problemi e scaricare il certificato di residenza una volta completata la pratica.

In sintesi, il portale ANPR rappresenta una valida alternativa per i residenti in Italia che hanno bisogno di servizi anagrafici, offrendo la possibilità di richiedere certificati e cambiare residenza online in maniera semplice, rapida e sicura.