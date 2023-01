Busto Arsizio e Legnano festeggiano per il primo contratto da professionista di Leonardo Colombo

Un bravo calciatore, ma anche un ottimo studente. Leonardo Colombo ha firmato da pochi giorni il suo primo contratto da calciatore professionista con il Monza di Berlusconi e Galliani.

Gioca nella Primavera biancorossa, ma è già stato convocato diverse volte in prima squadra ed è stato (seppur in panchina) con i “grandi” nel pareggio per 2-2 dei brianzoli contro l’Inter sabato 7 gennaio.

Centrocampista di qualità, classe 2005, quest’anno con i pari età ha giocato già 13 partite mettendo a referto un gol e 6 assist. Cresciuto a Busto Arsizio, città della sua famiglia, ha tirato i primi calci al pallone nella Polisportiva Santi Apostoli.

Studia a Legnano nella quarta LA (Liceo scientifico opzione scienze applicate) all’Isis Bernocchi: di lui parlano bene anche come studente, non solo come calciatore. Nonostante gli impegni sportivi, allenamenti e trasferte, non ha mai trascurato lo studio. In attesa dell’esordio in serie A, un primo grande traguardo per questo giovane di belle speranze.