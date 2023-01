A Busto Arsizio un corso per diventare volontari di Telefono Amico

Il Telefono Amico di Busto Arsizio avvia a partire da gennaio 2023 la nuova edizione del corso gratuito, della durata di circa 3 mesi, con frequenza settimanale, rivolto a quanti desiderano diventare volontari.

Il corso sarà anticipato da un incontro informativo che si terrà lunedì 30 gennaio, alle ore 20.45, dedicato a tutti coloro che sono interessati a intraprendere questo percorso. Per adesione ed informazioni rivolgersi a bustoarsizio@telefonoamico.it entro il 25 gennaio.

Nato nel 1973, Telefono Amico Busto Arsizio, insieme ad altri centri territoriali di Telefono Amico Italia, mette a disposizione di tutti coloro che hanno bisogno di sostegno un numero unico nazionale, lo 02 2327 2327, attivo 365 giorni all’anno dalle 10 alle 24; il servizio di ascolto WhatsApp Amico, raggiungibile via chat al 324 011 72 52 e il servizio Mail@mica, al quale è possibile accedere attraverso la compilazione di un form anonimo sul sito www.telefonoamico.it.

Il servizio offre a chiunque lo richieda la possibilità di trovare una persona aperta all’ascolto, al dialogo libero e incondizionato, senza pregiudizi di sorta e soprattutto “anonimo”. Una facile “valvola di sfogo” per tutte le persone in difficoltà.

I volontari di Telefono Amico rispondono a coloro che hanno bisogno di aiuto offrendo supporto attraverso l’ascolto empatico, il dialogo e la valorizzazione delle risorse interiori. L’obiettivo è restituire benessere emozionale alle persone in difficoltà, senza mai esprimere giudizi e garantendo il totale anonimato.

L’attività dei volontari è molto delicata e per questo è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio, finalizzato a fornire agli aspiranti volontari gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, sia in fase di emergenza che di abitualità.

Disponibilità all’ascolto, interesse per la comunicazione, desiderio di mettersi in gioco e disponibilità al confronto, sono le qualità necessarie per intraprendere il percorso formativo, gratuito e arricchente, che mira a fare emergere negli aspiranti volontari la capacità di dialogo non direttivo. Si tratta in realtà di imparare ad ascoltare e accettare se stessi per riuscire così ad accettare e ad ascoltare l’altro senza giudizi né imposizioni.