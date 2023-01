Caccia al tesoro a tema Antico Egitto al Museo Castiglioni nel Parco di Villa Toeplitz

Una Caccia al tesoro per giocare a diventare dei piccoli egittologi: sabato 7 gennaio alle ore 15 ospiti del Museo Castiglioni nel Parco di Villa Toeplitz saranno gli educatori museali di Pathfinder History Labs per una caccia al tesoro a tema Antico Egitto. Un’occasione unica per i piccoli esploratori di scoprire i segreti dei faraoni divertendosi.

Il costo dell’evento è di 15 euro a bambino ed è obbligatoria la prenotazione.

Per maggiori scrivere a didattica@museocastiglioni.it oppure 3295384876.