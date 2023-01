A Cadrezzate con Osmate un incontro coi carabinieri per prevenire le truffe

Il Comune di Cadrezzate con Osmate ha organizzato un incontro su come prevenire le truffe.

L’appuntamento sarà ai locali della terza età in via Matteotti (località Cadrezzate) sabato 21 gennaio alle 15. Il maresciallo capo Giuseppe Milone, comandante della Stazione dei carabinieri di Angera, esporrà le buone pratiche per prevenire i raggiri.

La partecipazione all’incontro è aperta a tutti, in particolare agli anziani, che rappresentano i bersagli principali per i truffatori.