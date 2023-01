Calano le entrate per il 23% delle famiglie italiane e si risparmia sempre meno

Da sempre l’Italia è indicata come un paese di grandi risparmiatori. Il risparmio privato ammonta a 5.226 miliardi di euro, quasi il doppio del debito pubblico che ammonta a 2771 miliardi di euro. L’ultimo Rapporto sulle scelte di investimento delle famiglie italiane redatto dalla Consob, indica la percentuale di investitori che afferma di aver registrato un calo temporaneo o permanente delle proprie entrate si attesta al 23%, in netto aumento rispetto al 2021 (17%).

Allo stesso tempo sale al 37% la percentuale di famiglie cosiddette “fragili” cioè che non riescono a far fronte a spese fisse e ricorrenti, percentuale che ne 2021 si attestava al 33% . Fissa la 23% invece la percentuale delle famiglie esposte cioè che non sono in grado di gestire una spesa imprevista di 1.000 euro.

SI INVESTE MENO

Il rapporto Consob segnala inoltre il peggioramento dell’attitudine complessiva all’investimento, misurata da un indicatore sintetico, che nel 2022 assume un valore inferiore a 5 (su una scala da 0 a 10) e che riflette le conoscenze finanziarie di base, le conoscenze digitali e l’adozione di abitudini di investimento diverse dalla ‘consulenza informale’ (ossia dall’affidamento a parenti, amici e colleghi). Tale peggioramento è legato alla diminuzione delle conoscenze digitali e all’aumento del ricorso alla consulenza informale, entrambi riferibili agli investitori con minore esperienza di investimento. Quest’ultima, infatti, appare una caratteristica importante ai fini della segmentazione degli investitori: in particolare, gli intervistati con un’esperienza superiore a 10 anni (40% dei casi) mostrano una cultura finanziaria più elevata e si avvalgono più di frequente della consulenza finanziaria rispetto a coloro che hanno fatto il loro ingresso nel mercato dei capitali a partire dal 2020 (23% del campione).