Calcio, Serie C: Pro Patria – FeralpiSalò in diretta

Terminata la sosta per le feste la Pro Patria inaugura il 2023 contro la FeralpiSalò, prima della classe dopo il girone d’andata. Allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio nel pomeriggio di domenica 8 gennaio, ore 14:30, torna infatti ad alzarsi il sipario della Serie C con il rematch tra due squadre che oggi guardano la classifica dalla parti alte della classifica in virtù dell’ottimo inverno (9 i risultati utili consecutivi per i Gardesani, 6 quelli dei Bustocchi) tra i campi da calcio del girone A, ovvero il gruppo che formato da squadre dell’Italia Settentrionale.

Seguite con noi la diretta testuale del match. (Nota bene: attendi qualche secondo il caricamento del live che comparirà ↓qui sotto↓)