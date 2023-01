Calenda torna a Varese con i candidati alle regionali del Terzo Polo

I candidati per le elezioni regionali in Lombardia della lista Azione / Italia Viva si presenteranno il 27 gennaio alle ore 17 presso il Teatro Santuccio in Via Luigi Sacco 10 a Varese con il leader del Terzo Polo Carlo Calenda.

All’incontro, che lancia le candidature a sostegno di Letizia Moratti, intervengono l’ex ministro Elena Bonetti e le parlamentari del territorio Maria Chiara Gadda e Giusy Versace.