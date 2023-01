Cambio alla direzione generale della Casa di Riposo Monsignor Comi di Luino. Arriva Fausto Turci

La Fondazione Mons. Comi ha finalmente trovato il nuovo Direttore Generale che inizierà il suo incarico il prossimo 1° marzo, si tratta di Fausto Turci. Dopo le dimissioni dell’attuale Direttore Generale Dott. Benecchi, presentate a dicembre del 2022, il Consiglio di Amministrazione ha avviato una ricerca per trovare il successore adatto, con l’obiettivo di definirla nuova figura entro il 15 gennaio del 2023 per permettere un passaggio delle consegne in modo efficiente.

La ricerca del personale ha richiesto competenze specifiche nella gestione delle RSA, ma anche altre capacità fondamentali come la capacità di comunicare efficacemente sia internamente che esternamente, l’empatia, la capacità di motivare i collaboratori, le abilità amministrative, la capacità di pianificazione ed innovazione. La ricerca si è chiusa con 61 candidature, ma solo 12 di queste rispondevano ai requisiti minimi richiesti.

Il Consiglio di Amministrazione ha convocato i 12 candidati per un colloquio basato su un insieme di tredici domande volte ad approfondire le capacità e gli aspetti comportamentali dei candidati, al fine di fornire una valutazione quantitativa e obiettiva. Dopo le opportune valutazioni, il 7 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha scelto una rosa di tre candidati eccellenti, tra cui il nuovo Direttore Generale, il dott. Fausto Turci, che ha firmato la lettera di assunzione il 13 gennaio 2023.

Il Presidente Gianfranco Malagola (nella foto con la vice Enrica Nogara e il nuovo direttore) ha commentato così: «La Fondazione Mons. Comi si aspetta una stagione di grandi miglioramenti con il nuovo Direttore Generale, il Dott. Turci, alla guida della struttura. Con la sua esperienza e competenza specifica nella gestione delle RSA, unita alle sue capacità di comunicazione, empatia, motivazione, abilità amministrative e capacità di pianificazione ed innovazione, siamo certi che il Dott. Turci sarà in grado di portare la Fondazione Mons. Comi ad un nuovo livello di eccellenza».