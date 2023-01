Una camminata silenziosa da Saltrio al Monte Orsa sui sentieri degli ebrei in fuga

Domenica 29 gennaio un’iniziativa organizzata dagli Amici del Monte Orsa e dal Comune di Saltrio per celebrare con una modalità originale il Giorno della Memoria

Il Comune di Saltrio e l’associazione Amici del Monte Orsa propongono una modalità originale per celebrare la ricorrenza del Giorno della Memoria: una camminata silenziosa lungo i sentieri di fuga degli ebrei verso la Svizzera negli anni tragici della persecuzione nazifascista, gli stessi dove anche Liliana Segre cercò la salvezza insieme al padre.

L’appuntamento è per domenica 29 gennaio alle 9 al Parco Mamo di Saltrio, da dove partirà una breve camminata di circa 3 chilometri, intervallata da racconti che aiuteranno a rivivere la disperazione ma anche la speranza che animava quelle persone in fuga dall’orrore.

La camminata è aperta a tutti e a partecipazione gratuita. Per chi lo desidera al rientro è possibile pranzare con pizzoccheri e bresaola all’Oratprio di Saltri (in questo caso è necessaria la prenotazione).

Per informazioni e per prenotare il pranzo inviare un messaggio sul Whatsapp al numero 340 9266691 oppure via mail a amicidelmonteorsa@gmail.com

La locandina