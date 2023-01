Il cantiere di Alfa tra due scuole a Borsano, i genitori: “Fermate i lavori quando escono i bambini”

Il cantiere di Alfa in via Lodi e via Canton Santo, a Borsano, sta creando qualche disagio alla circolazione soprattutto negli orari di entrata e uscita dei due plessi scolastici (la scuola media Parini e la scuola elementare Rossi) che si affacciano sui lavori. La segnalazione arriva da alcuni genitori che criticano la gestione dal punto di vista della sicurezza: «A volte dobbiamo chiedere agli operai di fermare i lavori mentre i bambini escono. Ci sembra piuttosto pericoloso» – spiega un genitore.

I lavori nella zona sono stati commissionati da Alfa per sostituire le vecchie tubature in fibra di carbonio con nuovi tubi. L’intervento fa parte di un investimento cospicuo per la sostituzione di queste componenti che – se integri – non costituiscono di per sé una sorgente primaria di pericolo per la salute pubblica, poiché il principale rischio sanitario correlato all’amianto deriva dalla dispersione nell’aria e dall’inalazione.

I giunti a manicotto che le caratterizzano, però, per la loro numerosità lungo la condotta e per la loro conformazione, rappresentano elementi di debolezza e possono diventare motivo di perdite, anche di livello considerevole. Proprio per questa ragione, dunque, Alfa sta intervenendo per la loro sostituzione, realizzando – a conclusione dei lavori – gli asfalti definitivi su tutte le strade interessate. Sono stati investiti in questo progetto 735 mila euro e si prevede di investirne un altro milione entro la fine del 2024.

La risposta di Alfa: «Il cantiere aperto nelle strade adiacenti alle scuole riguarda un importantissimo intervento, atteso da anni, per la sostituzione delle tubazioni in fibrocemento dell’acquedotto con materiali più moderni e adeguati. Ci rendiamo conto che questo cantiere, come altri simili aperti in altre zone della provincia, può comportare momentanei disagi alla circolazione, ma si tratta di lavori che non possono essere eseguiti in altro modo e che non possono essere procrastinati per dare a tutti i cittadini reti moderne e che contemplino le più avanzate tecnoclogie dei materiali».

Alfa, inoltre, assicura che farà «tutto il possibile per limitare le attività negli orari di ingresso e di uscita dalle scuole, ma non è possibile chiudere o addirittura rimuovere il cantiere in quegli orari. Nello scusarci per gli inevitabili disagi, che sempre si creano con l’apertura di cantieri che riguardano i sottoservizi, cogliamo l’occasione per informare che i lavori di posa delle tubazioni nelle vie Lodi e Cooperazione dovrebbero essere completati entro il 10 febbraio (salvo condizioni atmosferiche avverse). Successivamente saranno realizzati gli allacciamenti, che però comportano interventi meno invasivi».