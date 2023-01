Tra cantieri e rientro dalle vacanze di Natale, grandi code intorno a Varese

Era attesa con rassegnazione, e puntualmente è arrivata la coda post vacanze natalizie intorno a via Gasparotto, a causa del cantiere per la realizzazione della rotonda di largo Flaiano a Varese, che rivoluzionerà l’entrata da sud nel capoluogo ma che ora, inevitabilmente, sta creando diversi disagi.

In questo momento, in particolare, per agevolare il cantiere è chiuso il tratto finale dell’autostrada A8, dallo svincolo in via Gasparotto fino all’incrocio di largo Flaiano: un fatto che, combinato al rientro dalle feste natalizie e alla riapertura delle scuole dopo due settimane, rendeva la prima mattina di lunedì 9 gennaio un momento ad alto rischio code, e cosi è stato.

Code non solo nella temuta via Gasparotto, ma anche sulla SP1 del lago verso Buguggiate, e all’uscita dell’autostrada a Gazzada Schianno: due percorsi alternativi consigliati per evitare la via Gasparotto.

SVINCOLO ANCORA CHIUSO, MANCA LO SFOGO DELLA TERZA ROTONDA ESSELUNGA

A questi inevitabili disagi si aggiunge anche il non ancora finito cantiere dello svincolo in uscita da Milano verso viale Europa, quello legato alla terza rotonda che Esselunga deve realizzare: la sua apertura è attesa a giorni, ma ancora non c’è, con il risultato che un atteso sfogo ai cantieri non è ancora operativo.

I CONSIGLI PER “SPALMARE” IL TRAFFICO

In questi primi giorni, l’impressione è che non ci sarà alcun scampo, ma i consigli se non evitare il traffico almeno per suddividerlo in più punti della città sono quelli già forniti dall’aministrazione nei giorni scorsi: per chi deve entrare a Varese dall’autostrada, o per chi dalla città deve recarsi in A8, il consiglio dell’amministrazione per gli automobilisti provenienti da Viale Borri è dirigersi verso il ponte di Vedano, per raggiungere l’autostrada da Gazzada. Per coloro che provengono dal centro città il consiglio è utilizzare via Corridoni e la SP1 del lago di Varese per raggiungere gli ingressi autostradali di Buguggiate. Le uscite consigliate per chi proviene da Milano sono: “Varese est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57, “Varese ovest/ Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17.

COME SARA’ LA ROTONDA DI LARGO FLAIANO

