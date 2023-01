Palazzo Estense ospita l’inaugurazione dell’ambulanza intitolata a Giuseppe e Giovanna Zamberletti

E’ stata inaugurata nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 13 gennaio, un’ambulanza, intitolata all’Onorevole Giuseppe Zamberletti e alla moglie Giovanna. Il mezzo è statodonato da Francesca Bertazzoni, sorella di Giovanna Zamberletti, al Comitato della Croce Rossa di Varese.

“Zamberletti ha fatto la storia della protezione civile. Ha ricoperto molti ruoli, tra i quali anche quella di ministro della Protezione civile e sottosegretario agli interni con delega alla sicurezza. Forse si tratta di un aspetto non chiaro a tutti, ma Giuseppe Zamberletti aveva una conoscenza del nostro Paese chiara e approfondita, che gli ha consentito di far vivere la stessa visione che aveva negli anni 80 ancora oggi. E avremo ancora bisogno di quella visione in futuro – ha affermato Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento della Protezione Civile – Quella di oggi è una cerimonia importante e sobria. Il nostro Paese ha bisogno di cose importanti e sobrie, cose essenziali. Capiamo il sistema e dove stiamo andando. Il lavoro di Giuseppe Zamberletti è un’eredità importante per noi“.

Presenti all’incontro, insieme alle tante autorità, anche il Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello e Davide Galimberti, Sindaco di Varese che ha dichiarato: “Quello di oggi è un momento importante per ricordare ancora Zamberletti, qui, nella sala delle occasioni importanti, dove è stata allestita la sua camera ardente. In quell’occasione centinaia e centinaia di volontari e persone da tutta Italia vollero partecipare e dare omaggio ad una figura così importante. Peppino Zamberletti è stato un politico che ha seguito tutto il percorso: dai consigli di quartiere a quello comunale, fino ad arrivare in Parlamento. E’ stato capace di essere percepito dall’opinione pubblica come uno dei più grandi tecnici del nostro Paese, in grado di lavorare su due grandi esigenze, prevenzione e spirito solidaristico, abbinando capacità tecniche e solidarietà diffusa nei momenti di grande emergenza”.