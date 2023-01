Carceri: un detenuto su 3 è straniero, Pellicini al Governo: “Puntare sulle estradizioni”

Il gruppo di Fdi ha presentato una interrogazione in Commissione Giustizia sul grave problema della situazione penitenziaria in Italia, evidenziando il sovraffollamento e la conseguente mancanza di un trattamento individualizzato del reo. Al 31 ottobre 2022, il 31,8% della popolazione detenuta era composta da cittadini stranieri. Il sovraffollamento delle carceri ha anche peggiorato la qualità della vita all’interno delle stesse e aumentato il numero di suicidi.

Secondo Andrea Pellicini, membro Commissione Giustizia Camera dei Deputati «la cooperazione internazionale rappresenta uno strumento fondamentale per combattere il sovraffollamento» e il gruppo ha chiesto al Ministro di «intraprendere iniziative per negoziare accordi bilaterali per l’estradizione e il trasferimento delle persone condannate. Il Ministero ha risposto mostrando volontà e impegno nell’affrontare il problema del sovraffollamento, dando atto degli accordi già stipulati e degli interventi ulteriori in corso».