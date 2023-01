Care giver familiari: il 31 gennaio scadono i termini per pagare l’assicurazione

Il 31 gennaio scade il termine per il pagamento del premio assicurativo per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita. Inail sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione sui tanti pericoli presenti in ambito domestico e sull’importanza di non sottovalutarli.

La casa è un ambiente familiare, ma, mentre uno si occupa dei lavori domestici, può rimanere esposto a diversi rischi, legati all’utilizzo di fuoco, elettricità, gas, sostanze chimiche, e oggetti taglienti e a cadute e sforzi fisici intensi. Adottando comportamenti corretti, però, si possono prevenire gli infortuni, ed evitare le eventuali conseguenze.

Il premio assicurativo annuale è pari a 24 euro, non è possibile frazionarlo, ma è deducibile ai fini fiscali. Garantisce, in caso di infortunio, una rendita mensile per inabilità pari o superiori al 16%. In caso di morte ai superstiti, oltre alla rendita, è corrisposto anche un assegno una tantum di 10.742,76 euro. In caso di inabilità permanente accertata tra il 6% e il 15%, invece, si ha diritto a una prestazione una tantum pari a 337,41 euro.

Le modalità di iscrizione e rinnovo

Le persone già assicurate ricevono una lettera dall’Inail con l’avviso di pagamento PagoPA precompilato con i dati anagrafici e l’importo da versare entro il prossimo 31 gennaio. La copertura assicurativa decorre dal primo gennaio se il pagamento è effettuato entro il 31 gennaio. Se il versamento è effettuato dopo tale termine, l’assicurazione decorre dal giorno successivo al pagamento.

Per la prima iscrizione, invece, è necessario accedere ai Servizi online dell’Istituto tramite Spid, Cie o Cns, compilare la domanda di iscrizione e richiesta avviso e attendere la mail di conferma con l’avviso di pagamento PagoPA necessario per versare il premio.

I redditi più bassi esonerati dal pagamento

Quando il reddito complessivo lordo non supera i 4.648,11 euro l’anno e si fa parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo inferiore ai 9.296,22 euro l’anno, il premio assicurativo è a carico dello Stato. In questo caso, per iscriversi o per rinnovare la polizza bisogna utilizzare il servizio online “Domanda di iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva”.

Oltre a casalinghe e casalinghi, la platea dei destinatari dell’assicurazione comprende studenti fuori sede, pensionati, lavoratori stagionali, a tempo determinato o in cassa integrazione, che possono sottoscriverla se si dedicano alla cura della casa e della famiglia in modo esclusivo, abituale e gratuito.

Per maggiori dettagli consulta www.inail.it – Comunicazioni – Campagne – “Sentiti al sicuro” La campagna di comunicazione 2023 contro infortuni domestici.