Il caricabatterie di un cellulare innesca l’incendio in un’abitazione di Vedano Olona

In una corte del centro storico di Vedano Olona, in via Matteotti, un incendio è scoppiato attorno alle 8:30 del mattino in un’abitazione occupata da una famiglia di origine marocchina. La mamma e i suoi quattro figli piccoli erano in casa al momento dell’incendio. Secondo le prime indagini, la causa sembrerebbe essere stata un problema con il caricabatterie di un cellulare.

Fortunatamente, la famiglia è riuscita a scappare in tempo e l’incendio non si è esteso ad altre abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese e i vigili del fuoco volontari di Tradate, oltre alla polizia locale di Vedano Olona. Erano presenti due mezzi, due autobotti con attrezzatura e una macchina di supporto.

Fortunatamente, nessuno si è fatto male e nessuno è rimasto intossicato durante l’incendio. Molti vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento delle fiamme e nella rimozione dei danni causati dall’incendio. Adesso la famiglia è stata allontanata dalla casa e gli inquirenti stanno indagando per capire esattamente cosa abbia causato l’incendio.