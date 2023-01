Casale Monferrato e Torino, i tifosi della Openjobmetis si mobilitano in massa

Con dieci vittorie all’attivo in 17 partite giocate, la Openjobmetis ha riacceso un interesse notevole tra i tifosi del basket varesino, confermato anche dalla serie di “tutto esaurito” al palazzetto. Da sei partite infatti i biglietti a disposizione per i tifosi di casa vengono tutti venduti.

Galleria fotografica Openjobmetis Varese – Germani Brescia 80-72 4 di 31

Ma c’è un altro dato, in questi giorni, che dà la misura dell’attenzione catalizzata da Ferrero e compagni: quello dei tifosi che si apprestano a salire sul pullman per tifare Varese nei prossimi impegni in terra piemontese. Il trust “Il basket siamo noi”, che è anche socio al 5% del club, ha organizzato le trasferte di domenica 5 febbraio a Casale Monferrato per la partita contro Tortona e quella di mercoledì 15 a Torino per il quarto di finale di Coppa Italia contro Pesaro.

FINAL EIGHT, È GIÀ “INVASIONE” – Cominciamo con le Final Eight per le quali le adesione tramite il trust sono chiuse. La OJM come noto giocherà la seconda partita del mercoledì alle 20,45 contro Pesaro (la prima sarà Milano-Brescia alle 18) e porterà centinaia di supporters sulle gradinate del PalaAlpitour. I pullman de “Il basket siamo noi” saranno quattro ma il totale di biglietti prenotati tramite il trust è ben superiore, addirittura 500.

Naturalmente a questi si aggiungeranno altri tifosi biancorossi che si sono mossi in autonomia (oltre anche agli ultras): di certo Ross e compagni avranno un sostegno notevole per provare a battere la Carpegna e guadagnare così una semifinale che manca da dieci anni.

CASALE: ISCRIZIONI APERTE – La bella vittoria ottenuta sabato con Brescia ha messo il turbo alle prenotazioni per la trasferta di Casale Monferrato dove la OJM sfiderà la Bertram Yachts, terza in classifica (ore 16 di domenica 4). In un paio di giorni il trust ha raccolto un centinaio di adesioni e riempito un pullman e mezzo ma c’è ancora tempo per iscriversi e rimpolpare le fila del tifo biancorosso.

Il termine per aderire è fissato per ragioni organizzative alle ore 15 di giovedì 2 febbraio. Il programma prevede il ritrovo alle 13 al palazzetto, la partenza elle 13,15 e una fermata a Gallarate (parcheggio “Sorelle Ramonda”) per chi vive nel sud della provincia. L’arrivo a Casale avverrà intorno alle 15 e il viaggio di ritorno inizierà subito dopo la fine del match. Per iscriversi è a disposizione un modulo da compilare online disponibile CLICCANDO QUI. Il costo (viaggio e biglietto) sarà calcolato in base ai partecipanti e varia tra i 27 e i 35 euro.

SERIE A: VARESE QUARTA – La sfida di coppa tra Pesaro e Openjobmetis è già vivace in campionato: le due formazioni sono infatti appaiate al quarto posto da sole dopo la disputa della 17a giornata. Il KO di Trento con Milano ha infatti permesso a Varese di guadagnare un posto e di raggiungere i marchigiani, sprofondati 110-74 a Sassari.

In testa restano EA7 Armani e Virtus Segafredo che ha piegato Verona: la Tezenis rimane nelle parti basse (a quota 12) con Treviso e Napoli, due lunghezze davanti a Reggio Emilia. La Unahotels resta ultima da sola nonostante un testa a testa con Brindisi risolto solo nell’ultimo minuto di gara a favore della Happy Casa di Vitucci.