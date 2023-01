A Cassano Valcuvia la conferenza-spettacolo dell’artista Antonio Tagliarini

Autore, regista e performer tra i più acclamati del teatro contemporaneo, incontra i pubblico per raccontare il suo lavoro. L’evento è organizzato da Teatro Periferico

Sabato 28 gennaio, all’interno della stagione teatrale Latitudini, a cura di Teatro Periferico e Karakorum Teatro, si terrà l’incontro con Antonio Tagliarini, autore, regista e performer della compagnia Deflorian/Tagliarini. La conferenza-spettacolo che prende il titolo di Quaderni/Reality farà conoscere al pubblico la storia dei 748 diari di Janina Turek, donna polacca che per oltre 50 anni ha annotato minuziosamente “i dati” della sua vita: telefonate fatte e ricevute, persone incontrate per caso, appuntamenti fissati, regali fatti, uscite a teatro, programmi televisivi visti e tantissimi altri spaccati di quotidianità.

Antonio Tagliarini e Daria Deflorian hanno lavorato sulla raccolta autobiografica della casalinga di Cracovia dando vita a un progetto artistico e allo spettacolo “Reality”, opera che ha fatto vincere a Daria Deflorian il Premio Ubu 2012 come miglior attrice protagonista.

A partire dalle ore 21.00, nella bella cornice dello storico teatro cassanese, Antonio Tagliarini dialogherà sull’essere anonimi e unici. Speciali e banali. Sul quotidiano come orizzonte. Una serata per conoscere il lavoro di un artista tra i più brillanti e acclamati del panorama contemporaneo. Anche per questo appuntamento sarà possibile prenotare il Teatribus, l’omnibus del teatro che accompagna il pubblico a Cassano Valcuvia e a bordo prevede un intrattenimento.

Il servizio (5 euro) copre due tratte: la prima da Maccagno, passando per Luino e Germignaga, la seconda da Gavirate, passando per Castello Cabiaglio e Masciago Primo.

Prenotazioni:

info@teatroperiferico.it tel. 334 118 5848 / 347 015 4861 (anche via WhatsApp).

