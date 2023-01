A Castellanza Energicamente presenta “Ready to play”, un nuovo progetto dedicato ai giovani

Verrà presentato mercoledì 18 gennaio 2023 alle ore 20.45 presso la Sala Conferenze della Biblioteca di Castellanza, il progetto “Ready to play” proposto dalla Cooperativa Energicamente di Castellanza con il supporto dei Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e Marnate.

Questo progetto, organizzato e finanziato all’interno del bando “Vivai” della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha come finalità principali la partecipazione attiva e la cittadinanza di adolescenti e giovani del Varesotto per favorire l’emersione di nuove forme di aggregazione, di ideazione e progettualità giovanile nel territorio locale.

Il progetto è organizzato valorizzando un metodo peer to peer di educazione tra pari, promosso, oltre che dalla Cooperativa Energicamente dalle associazioni culturali giovanili Spazio Zero e Area Giovani e la partnership di associazioni e società sportive del territorio e di altre cooperative impegnate nelle Politiche Giovanili in Valle Olona e nell’ambito di Busto Arsizio (tra queste: Totem, LaBanda, Elaborando, Villaggio in Città) .

“Ready to play” nasce secondo il metodo delle “Youthbank”, per stimolare ragazze e ragazzi a pensare e proporsi in maniera nuova, con lo sviluppo di competenze progettuali, dove farsi interpreti del loro tempo e del loro modo di capire e incontrare il mondo che hanno intorno.

Ma che cos’è una Youthbank e chi sono gli Youthbankers? È formata da un gruppo di giovani che hanno a disposizione risorse economiche per sostenere progetti sociali ideati e gestiti da loro coetanei. Quindi gli Youthbankers sono giovani interessati allo sviluppo del proprio territorio che propongono ad altri adolescenti e giovani di impegnarsi con proprie idee, attività e progetti a migliorare il contesto in cui vivono e abitano. Il tutto quindi per favorire un processo di crescita, aggregazione ed emancipazione della popolazione giovanile a livello locale.

«Si tratta di un progetto innovativo – spiega il presidente della cooperativa Energicamente Stefano Colombo – che lancia una sfida ai giovani fino ai 25 anni per formarsi e intraprendere un obiettivo di miglioramento del proprio contesto sociale, attraverso la realizzazione di iniziative e progetti territoriali. Soggetti che sappiano immaginare, organizzare e attuare progettualità sociali, artistiche, sportive e culturali per e con i giovani del nostro territorio».

Racconta il responsabile del progetto Stefano Bottelli: «Nel dettaglio l’approccio innovativo per cui è stato premiato “Ready to play” è quello di valorizzare l’esperienza con l’estero, prevedendo momenti di scambio e relazione anche con giovani europei con il coinvolgimento di realtà giovanili portoghesi e spagnole in particolare, con azioni concrete nel programma Europeo “Erasmus+” con attività di partecipazione giovanili diffuse: in pratica attività di protagonismo giovanile e scambi culturali che incoraggino, promuovano e facilitino la partecipazione attiva alla vita democratica a livello locale, regionale, nazionale ed europeo».

L’obiettivo è quindi quello di poter agganciare e aprire nuovi scenari dove si possano realizzare significative esperienze, organizzando proposte e attività che partano dai giovani nel contesto locale, ma abbinando anche relazioni e forme di confronto a livello europeo. Il progetto ha una durata biennale e sarà attivo fino a fine settembre 2024.

La presentazione di mercoledì 18 gennaio ha come obiettivo quello di lanciare una “chiamata” ai giovani per diventare Youthbanker, mentre la fase di raccolta dei progetti veri e propri è prevista a partire dal mese di aprile 2023.

Per informazioni: 3204663697 – servizi.educativi@energicamente.net