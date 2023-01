A Castellanza e Varese tre pedoni investiti nel giro di poche ore

Tre pedoni investiti in poche ore in provincia di Varese, di cui due nella stessa città, Castellanza, dove si è verificato il primo episodio in ordine cronologico.

Il primo intervento riguarda una ragazza di 28 anni in via Amilcare Ponchielli a Castellanza attorno alle 7.45: sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Busto che ha trasportato la ferita in codice verde al pronto soccorso cittadino.

Poco dopo, alle 8.35 in via Luigi Borri sempre a Castellanza a finire sotto una macchina è stato un ragazzino di 17 anni finito in pronto soccorso. Sul posto l’automedica e una ambulanza che ha ospedalizzato in codice giallo, oltre a polizia locale e i carabinieri.

Altro pedone investito a Varese poco prima delle 10 quando una persona di 68 anni è stata investita in via dei Carantani, zona Ippodromo: non è grave (immagine di repertorio).