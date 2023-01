Da Castiglione Olona all’Europa con “Arte per Viaggiare”

Il cuore delle manifestazioni 2023 del Sesto Centenario della Collegiata avrà come chiave il rapporto tra Castiglione Olona e l’Europa, grazie alla trama di rapporti storici e ideali che possono essere tracciati sulla scia del cardinale Branda Castiglioni e del disegno umanistico al quale 600 anni fa volle dare concretezza nella sua Castiglione Olona.

Per raggiungere anche coloro che sono lontani dalla denominata ”Isola di Toscana in Lombardia”, il Museo della Collegiata inaugura una nuova rubrica social, dal titolo: “Arte per Viaggiare – Da Castiglione Olona all’Europa e oltre”.

I pensieri di viaggio, trasmessi attraverso twitter, facebook e instagram del Museo, partiranno da opere in chiese, musei e vie dello storico borgo, quale trampolino per volare altrove. Andremo sui monti con Masolino e poi a Milano, Venezia, Roma, Siena, Lucca, ma anche in Canton Ticino, a Costanza, Brema, Veszprém, Londra, New York… Si toccheranno mete inaspettate, vicine e lontane, reali e fantastiche, camminando su sentieri di bellezza, tracciati dagli artisti che a Castiglione lavorarono, e lungo le vie d’Europa, percorse dal cardinale Branda Castiglioni. L’arte di Castiglione Olona farà viaggiare chi vorrà seguire:

