A Castiglione Olona tre appuntamenti per il Giorno della memoria

Castiglione Olona celebra il Giorno della Memoria con tre appuntamenti che coinvolgeranno scuole e cittadini.

Venerdì 27 gennaio alle scuole medie si terrà una mattinata con gli alunni dell’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni per commemorare le vittime della Shoah e presentare il “Progetto Crocus – L’Infanzia nella Shoah“, volto a sensibilizzare gli studenti adolescenti sui rischi dell’intolleranza e del razzismo.

Sempre venerdì 27 gennaio alle 20.30 nella sede delle scuole medie di via Cortina d’Ampezzo è in programma lo spettacolo teatrale “Quando spensero le stelle”, curato e realizzato dall’associazione culturale Connessioni Teatro. “Cosa accadrebbe se ci strappassero ai nostri cari, se bruciassero le nostre fotografie, i nostri libri, la nostra memoria?”, è il quesito attorno a cui ruotano le vicende di questa rappresentazione che affronta in maniera diretta il tema della Shoah.

Domenica 29 gennaio alle 16 al Caffè Lucioni di piazza Repubblica appuntamento con il Tè con l’Autore, ciclo d’incontri letterari organizzati dall’associazione culturale Borgo Antico e patrocinati da Comune e Provincia, che ospiterà Chiara Zangarini e Alessandro Colombo per la presentazione del libro “Scritto e firmato da Gianni Rodari“, il registro di classe della terza elementare di Uboldo da cui nacque l’opera “La fantastica”.

Le iniziative, organizzate dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Istituto comprensivo Cardinal Branda Castiglioni, Anpi e Pro loco di Castiglione Olona, sono tutte ad ingresso libero.