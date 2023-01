Celebrata a Palazzo Estense a Varese la cerimonia in occasione del Giorno della Memoria

Quest’anno il Giorno della Memoria a Varese è stato celebrato con una cerimonia particolare e coinvolgente: sono infatti state posate di fronte all’ingresso del Comune in Via Sacco 5, quattro Pietre d’Inciampo, dedicate alla memoria di Calogero Marrone, Mario Molteni, Luigi Morellini e Attilio Paolo Vergani varesini uccisi nei campi di concentramento nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale: “Sono tornati a casa” queste le parole di Ester De Tomasi, presidente dell’ANPI Provinciale Varese.

«La memoria è come un giardino, va curata” è con questa frase che il Prefetto di Varese, Salvatore Rosario Pasquariello ha voluto aprire il suo intervento: “La memoria è fondamentale, sta alla base della nostra costituzione, che si fonda su principi e valori della resistenza, diventando un punto di riferimento importante per non dimenticarci mai ciò che è stato e che non deve più avvenire».

Questa mattina, infatti, venerdì 27 gennaio, il Comitato Provinciale dell’A.N.P.I. Varese, ha organizzato – con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia Varese, l’Associazione Nazionale ex-deportati nei Campi Nazisti e il patrocinio del Comune di Varese – una mattinata di incontri, con anche la partecipazione degli alunni di alcune scuole medie e superiori di Varese: oltre alla messa a dimora delle Pietre d’inciampo, infatti, sono anche state consegnate le medaglie d’onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani, militari e civili, deportati nei lager nazisti.

Le medaglie, dedicate alla memoria di Angelo Banfi, Angelo Cedro, Francesco Pozzi, Carmine Salomone, Pierino Sartoris, Adelmo Turrini e Santo Zanrosso, sono state consegnate ai loro familiari.

«Tenere vivo il ricordo significa non dimenticare mai – ha affermato il Sindaco di Varese Davide Galimberti – Ecco perchè il Giorno Della Memoria, ogni anno, è fondamentale. Ci aiuta a non dimenticare, ci supporta nel spiegare alle nuove generazioni l’orrore della Shoah».

E prosegue: «Oggi abbiamo ricordato. E lo abbiamo fatto soprattutto con i ragazzi delle nostre scuole. Oggi più che mai, le parole di Primo Levi ci ricordano quanto è importante custodire la memoria: L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria».

