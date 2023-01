Il Cenacolo Vinciano a Milano apre anche di sera per 17 date

Il Museo del Cenacolo Vinciano, famoso per ospitare l’affresco di “Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, ha annunciato un’estensione degli orari di apertura per 17 serate nei prossimi mesi. A partire dalle 19 alle 22, il museo sarà aperto al pubblico con l’ingresso di 420 visitatori per ogni serata.

La Direttrice Regionale Musei Lombardia, Emanuela Daffra, ha spiegato che questa estensione degli orari rappresenta un passo importante per allargare responsabilmente l’accesso al museo, che a causa delle sue necessità conservative, impone limiti severi. Inoltre, in alcune fasce orarie, sarà possibile usufruire del servizio di visite guidate del museo in italiano.

Il calendario delle aperture straordinarie serali include date dal 31 gennaio al 18 luglio 2023. Gli ingressi saranno disponibili per l’acquisto online a partire da 15 giorni prima di ogni data

CALENDARIO APERTURE STRAORDINARIE SERALI

dalle 19.00 alle 22.00 (ultimo ingresso alle 21.45)

Martedì 31/01/2023, ingresso a prezzo intero

Giovedì 09/02/2023, ingresso a prezzo intero

Mercoledì 22/02/2023, ingresso a prezzo intero

Venerdì 03/03/2023, ingresso a prezzo intero

Giovedì 09/03/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 28/03/2023, ingresso a prezzo intero

Giovedì 06/04/2023, ingresso speciale a 1 euro

Martedì 02/05/2023, ingresso speciale a 1 euro

Giovedì 11/05/2023, ingresso a prezzo intero

Giovedì 25/05/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 06/06/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 13/06/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 20/06/2023, ingresso a prezzo intero

Giovedì 29/06/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 04/07/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 11/07/2023, ingresso a prezzo intero

Martedì 18/07/2023, ingresso a prezzo intero

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

Gli ingressi straordinari serali, riservati a visitatori singoli o a piccoli gruppi (fino a 5 persone), saranno acquistabili, a partire da 15 giorni prima di ciascuna data, esclusivamente on line al seguente link https://cenacolovinciano.vivaticket.it/