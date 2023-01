“Cento milioni per 30 opere”: il sindaco di Varese illustra in consiglio comunale gli interventi del PNRR

Il sindaco di Varese Davide Galimberti ha illustrato, in apertura del Consiglio comunale del 30 gennaio, le opere e i progetti che verranno realizzati grazie alle risorse ottenute dal finanziamento dell’Unione europea, NextGenerationEU.

«Si tratta di cento milioni ottenuti per realizzare 30 progetti, la più grande opportunità degli ultimi 50 anni – ha spiegato Galimberti – Grazie ai finanziamenti del PNRR, Varese si avvia verso un cambiamento radicale che vedrà coinvolte le scuole, i quartieri, la rigenerazione, la mobilità, l’ambiente, gli edifici e gli spazi cittadini. Una Varese che diventa sempre più curata, più sostenibile, attrattiva e moderna».

Il sindaco ha anche ricordato nel suo intervento che Varese è entrata nella top 30 dei capoluoghi di provincia italiani destinatari degli investimenti del PNRR: in totale infatti sono 100 i milioni le risorse che il Comune di Varese ha ottenuto tra fondi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e cofinanziamenti di altri enti per favorire la crescita della nostra città.

«È in atto una vera rivoluzione per la città – ha continuato il sindaco – dopo una fase di progettazione per aggiudicarci le risorse del PNRR stiamo passando alla fase realizzativa di importantissimi progetti. Un cambiamento cominciato anni fa con altri grandi interventi come la Caserma, le stazioni, il Palaghiaccio e altro. Oggi però grazie, alle risorse del PNRR, questo percorso di sviluppo avrà una spinta enorme perché andremo ad intervenire in tanti campi, dalla rigenerazione all’ambiente e alla digitalizzazione».

I progetti illustrati sono previsti in diverse zone della città e dei quartieri mettendo in campo una trasformazione complessiva di Varese: le risorse ottenute dal PNRR saranno in gran parte dedicate alla rigenerazione urbana della città e dei quartieri, con interventi per la riqualificazione e l’efficientamento energetico di scuole ed edifici, in modo da progettare una città più attrattiva e sostenibile, e per la realizzazione di una nuova offerta abitativa rivolta alle fasce più fragili dal punto di vista sociale ed economico.

Sul punto all’ordine del giorno non c’è stata votazione, ma diversi consiglieri sono intervenuti per sottolineare alcuni particolari delle opere

DALL’EX MACELLO A VILLA AUGUSTA: GLI INTERVENTI SULLA CITTÀ

Il documento presentato dal sindaco questa sera in Consiglio comunale ha illustrato gli interventi e i progetti nelle varie fasi di attuazione.

Tra quelli già realizzati grazie alle risorse del PNRR ci sono le opere di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole Vidoletti, Galilei, Settembrini e Sacco, delle scuole primarie Marconi, Parini, Fermi, Morandi, Foscolo, la palestra della scuola primaria Locatelli e Vidoletti. Grazie all’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla copertura della scuola Primaria Garibaldi c’è inoltre la prima “Comunità Energetica Rinnovabile” della città di Varese.

Tra gli interventi in corso di realizzazione invece c’è ad esempio la riqualificazione dell’Informagiovani di via Como, con un finanziamento totale di 270 mila euro.

Diversi progetti già finanziati dal PNRR sono invece già alla fase per cui è stata pubblicata la gara per l’assegnazione dei lavori. Si trovano in questa fase il progetto per la riqualificazione dell’asilo nido “Le Costellazioni” di Giubiano, con un finanziamento di oltre un milione. Oltre 460 mila euro invece saranno usati per la realizzazione della sede nuova mensa a servizio della scuola Primaria “San Giovanni Bosco”.

Tra gli interventi per le scuole con la gara dei lavori già pubblicata spicca poi il nuovo Polo scolastico innovativo di San Fermo, con un finanziamento di oltre 20 milioni di euro, per il rinnovo totale dell’edificio adibito a scuola media e la ricollocazione della scuola primaria in connessione con il nuovo impianto sportivo polivalente indoor, che si aggiudica un finanziamento di 2 milioni e 500 mila euro, e in continuità con l’intervento per il nuovo polo per l’infanzia.

Diverse opere che hanno ottenuto il finanziamento del PNRR sono in corso di progettazione, come ad esempio le nuove aree ciclabili, per un sistema della mobilità sempre più sostenibile; l’intervento contro il dissesto idrogeologico in località Martica – Rasa; l’intervento di riqualificazione del Polo per l’infanzia 0-6 a San Fermo. È in corso di progettazione anche la ristrutturazione di Villa Augusta, con la riqualificazione dell’edificio abbandonato da ACSM AGAM un paio di anni fa per accorpare in un unico polo la maggior parte dei servizi dell’assessorato servizi sociali e dei servizi educativi.

C’è poi il restauro architettonico e funzionale della piscina storica nel parco di Villa Mylius, con l’obiettivo di valorizzazione del bene per consentirne il riuso – si parla di un bar esterno – tenendo conto delle valenze storiche del bene.

Altri due macro-interventi sono in corso di progettazione: il primo è Social Housing, Verde, Condivisione Cultura, con un importo di 15 milioni di euro per la riqualificazione del comparto storico di Villa Baragiola, con il recupero degli edifici storici e un intervento con finalità di valorizzazione culturale e sociale; il secondo progetto è quello legato all’Ex Macello in zona Belforte che godrà di un importo di circa 40milioni di euro per realizzare due nuovi poli nei quartieri di Belforte e Biumo, due aree connesse con il comparto delle stazioni e caratterizzate da una forte concentrazione di immobili pubblici, bisogni sociali, esigenze di riorganizzazione della mobilità e arricchimento di servizi.

Rientrano invece nei progetti con finanziamenti ammessi diversi interventi, come quello che riguarda il rinnovo della flotta di bus con mezzi full electric e la realizzazione di una stazione di ricarica dedicata, con un importo di 5 milioni.

Molti anche gli interventi volti ad offrire una città sempre più smart, dotata di un’infrastruttura digitale efficace e funzionale per cittadini, imprese, come ad esempio l’abilitazione al cloud per la pubblica aministrazione, lo sviluppo di un’App per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, o come gli interventi per re-ingegnerizzare il sito istituzionale e le piattaforme con i relativi servizi online al cittadino.

Tra i finanziamenti ammessi da evidenziare anche progetti sociali, come la riqualificazione della Casa dell’accoglienza di via Maspero, progetti a sostegno alle persone vulnerabili e per supporto degli anziani non autosufficienti, e con nuovi alloggi per le persone più fragili.

L’INTERA PRESENTAZIONE DEGLI INTERVENTI COI FONDI PNRR A VARESE