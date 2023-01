Il Centro SME apre un punto prelievi e un poliambulatorio in via Pirandello a Varese

Il Centro Medico SME, dal 1983 struttura di riferimento per la diagnostica per immagini a Varese, amplia l’offerta dei suoi servizi dedicati alla prevenzione sul territorio con l’apertura, in via Luigi Pirandello 31, di un Poliambulatorio e di un Punto Prelievi.

Oggi, la struttura di SME si sviluppa su tre piani su oltre 1.000 mq di superficie e offre spazi dedicati dove, oltre alla diagnostica per immagini, sarà possibile effettuare visite, esami e sottoporsi a percorsi diagnostici multispecialistici. Un ampliamento dei servizi possibile grazie alla sinergia con il Centro Diagnostico Italiano che poco più di un anno fa ha acquisito il Centro Medico SME, affiancandolo nell’offerta di servizi dedicati alla prevenzione.

Renato Carli, direttore generale del Centro Diagnostico Italiano, commenta: «Circa un anno fa abbiamo iniziato questo percorso insieme al Centro Medico SME, supportando l’elevata qualità dei loro servizi e tecnologia nella diagnosi. Oggi, diamo vita insieme a questo nuovo ‘polo’ dedicato alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura, condividendo la nostra pluridecennale esperienza nel garantire le più accurate risposte diagnostiche e favorire il miglior trattamento al più ampio numero di pazienti sul territorio».

Lo staff sanitario del Centro Medico SME è composto da oltre 60 professionisti, tra cui medici radiologi, andrologi, angiologi, cardiologi, chirurghi, dermatologi, diabetologi, nefrologi, neurologi, pneumologi, ortopedici, oculisti, ginecologi, un medico nucleare e medici anestesisti-rianimatori.

Alfredo Goddi, responsabile di coordinamento del Centro Medico SME aggiunge: «Apriamo il 2023 con questa grande novità per il nostro territorio. Continueremo a garantire ogni giorno per i nostri pazienti professionalità e impegno, abbinati ad un elevato standard tecnologico, che ci hanno permesso di offrire un servizio di alto livello grazie all’integrazione tra la competenza dei nostri medici e le tecnologie avanzate a disposizione».

Particolare attenzione è rivolta anche alla fascia pediatrica con percorsi dedicati e specialisti in allergologia, endocrinologia, cardiologia, chirurgia, nefrologia, oculistica, otorinolaringoiatria, pneumologia e urologia. La direzione medica è affidata al professor Andrea Casasco, direttore sanitario del Centro Diagnostico Italiano.

A completare l’offerta del Centro SME anche un punto prelievi dove effettuare privatamente o in convenzione con i principali Fondi di categoria oltre 1.000 test di laboratorio ed esami di genetica.

Il Centro SME è dotato di alcune delle tecnologie di diagnostica per immagini più avanzate: ecografia multiparametrica, ultrafast imaging, vector doppler, elastografia, mammografia 3D con tomosintesi, TC low-dose, colonscopia virtuale low-dose, RM ad alto campo con tecnologia digitale, densitometria ossea DEXA, morfometria vertebrale DEXA e DEXA body composition; utilizza inoltre l’Intelligenza Artificiale per Neuroimaging e Mammografia.

SME è centro diagnostico per immagini “Low Dose” in tutte le modalità di indagini con raggi X: sono impiegate, infatti, solo apparecchiature a bassa dose radiante.

Gli orari di apertura saranno i seguenti:

Poliambulatorio:

Lunedì – venerdì: 7.00-19.30

Sabato: 7.00-13.00

Punto prelievi Bionics (senza prenotazione):

Lunedì e mercoledì: 7.00-9.30

Giovedì (solo su prenotazione per Tamponi vaginali, uretrali e Pap Test): 7.00-9.30

Sabato: 7.00-10.00

Per info e prenotazioni: 02 78638500