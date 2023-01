Chiude per due ore, di giorno, lo svincolo di Turate dell’autostrada A9

Autostrade per l’Italia segnala che sulla A9 Milano-Lainate-Como-Chiasso che martedì 10 gennaio sarà necessario chiudere per due ore, in orario diurno, lo svincolo di Turate.

La limitazione riguarda solo le rampe in uscita, sia quella per chi proviene sia da Lainate sia da Chiasso, ed è necessaria per consentire lavori di competenza del comune di Turate.

In alternativa, si consiglia di uscire a Saronno o a Lomazzo sud.