Chiusura dell’autostrada, il consiglio del capo dei vigili di Varese: “Prendete via Corridoni”

Davanti ai problemi causati nella mattinata il comune comunica che da questa mattina la Polizia Locale è al lavoro sui principali nodi viabilistici della città per agevolare lo scorrimento del traffico generato dal cantiere per la riqualificazione di largo Flaiano e la chiusura (in entrata ed in uscita) del raccordo autostradale.

«Il traffico nelle prime ore del mattino è stato certamente sostenuto a causa della ripresa delle normali funzioni della città al rientro dalle festività natalizie – commenta il Comandante della Polizia locale Claudio Vegetti – Gli agenti hanno monitorato i principali incroci e lavorato per agevolare il flusso viabilistico. Ci vorrà qualche giorno per fare in modo che i cittadini si abituino al cantiere e individuino percorsi alternativi. Il mio consiglio, per chi da Varese città deve recarsi in autostrada A8, è quello di scegliere il percorso che dalla rotonda di Casbeno porta in via Corridoni per poi recarsi sulla Sp1 e quindi all’ingresso in autostrada da Buguggiate».

Le uscite consigliate per chi proviene da Milano invece sono: “Varese est/Gazzada” per chi procede in direzione A60 tangenziale di Varese o SP57, uscita “Varese ovest/Buguggiate” per raggiungere la strada provinciale del lago (SP1) o la SP17.