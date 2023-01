Cinema per incontrarsi e riflettere: a Tradate quattro film per i giovani

Prende il via una delle iniziative del progetto “Protagonisti funamboli”, presentato lo scorso 20 settembre dal Comune di Tradate nell’ambito dell’iniziativa Giovani smart, un bando regionale finalizzato ad offrire ai ragazzi e ai giovani adulti proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità dopo il periodo della pandemia e per contrastare il disagio giovanile.

Nel progetto, messo a punto con la Cooperativa Baobab, è prevista anche una rassegna cinematografica che prenderà il via proprio oggi, martedì 31 gennaio, al Cinema teatro Grassi di Tradate.

La rassegna – intitolata “Cinema nello zaino” – propone ai giovani dai 15 ai 35 anni la visione di quattro film come momento di riflessione, confronto e scoperta, partendo dalle tematiche dei film.

Le proiezioni del progetto si tengono alle 15 con ingresso gratuito e riservato ai giovani, mentre nelle stesse date, alle 21, vengono riproposti gli stessi film (scelti in collaborazione con Il Quinto elemento”) nell’ambito della programmazione aperta alla cittadinanza.

Questo il calendario delle proiezioni:

Martedì 31 gennaio: “Sì chef! La brigade” (nella foto)

Martedì 28 febbraio: “Generazione low cost”

Martedì 28 marzo: “Forever young – Les amandiers”

Martedì 18 aprile: “Le buone stelle -Broker”

Tutte le proiezioni saranno al Cinema Teatro Grassi di Tradate, in via Bianchi 1.