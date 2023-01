CinemaKids 2023: il giro del mondo in 10 film d’animazione per bambini

La rassegna per famiglie di Filmstudio 90 riparte il 22 gennaio dal Gatto con gli stivali 2. Imperdibili la leggenda africana di Kiriku in 35mm, Mario Bros e Robin Hood della Disney nel suo 50° anniversario

Dieci film d’animazione per un giro introno al mondo: è la nuova stagione di CinemaKids, la rassegna che Filmstudio 90 dedica a bambini e famiglie con speciali proiezioni la domenica pomeriggio alle ore 15 al Cinema Nuovo di viale Dei Mille al prezzo unico di 5 euro a biglietto.

Dopo l’anteprima delle Feste con la doppia proiezione di Ernest e Celestine – L’avventura delle sette note, la rassegna riparte domenica 22 gennaio dall’irriverente rivisitazione di una favola classica: Il Gatto con gli stivali 2 – L’Ultimo desiderio.

Da non perdere la proiezione in pellicola 35mm di “Kirikù e la strega Karabà” (foto in alto), una perla dell’animazione francese ispirata a un’antica leggenda africana e, per gli amanti dei classici Disney, Robin Hood, nel 50° anniversario della sua prima proiezione.

Di seguito il programma completo di CinemaKids da gennaio a maggio 2023, tra grandi classici e nuove proiezioni tra cui l’atteso Mari Bros che chiude la rassegna il 14 maggio.

DOMENICA 22 GENNAIO

IL GATTO CON GLI STIVALI 2 L’ULTIMO DESIDERIO

di Joel Crawford e Januel Mercado, Usa 2022, 100′

Il Gatto con gli Stivali scopre di aver esaurito otto delle sue nove vite e decide di andare alla ricerca della Stella dei Desideri per esaudire il suo più grande desiderio: ripristinare le numerose vite perdute. Ma non è il solo ad avere mire sulla stella magica e inizierà una corsa contro il tempo con altri personaggi delle favole.

Età indicata: a partire dai 6 anni.

DOMENICA 5 FEBBRAIO

KIRIKU E LA STREGA KARABA

Proiezione in pellicola 35mm – di Michel Ocelot, Francia 1998, 71′

Il piccolo Kirikù nasce in un villaggio africano che vive da tempo nel terrore. La perfida strega Karabà ha divorato tutti gli uomini, pretende gioielli dalle donne e ha fatto prosciugare la sorgente d’acqua, rendendo difficile la vita quotidiana. Anche se è neonato, Kirikù non ha paura e annuncia di voler partire per sfidare la strega e il segreto della sua perfidia.

Età indicata: a partire dai 5 anni.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

YAKARI — UN VIAGGIO SPETTACOLARE

di Toby Genkel e Xavier Giacometti, Belgio/Francia/Germania 2022, 82′

Il piccolo Sioux Yakari, mentre la sua tribù si appresta a migrare, si mette sulle tracce del mustang Piccolo Fulmine che nessuno è mai riuscito a cavalcare. Lo segue il suo amico cane Orecchio Piegato. Mentre il viaggio procede, Yakari riceve dal suo totem Aquila Reale una splendida piuma e il potere di parlare con gli animali.

Età indicata: a partire dai 6 anni.

DOMENICA 5 MARZO

L’ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI

di Julio Soto Gurpide, Spagna 2022, 88′

L’ispettore Ottozampe è un simpatico ma goffo ragnetto, che risolve molti casi, ma combina sempre guai. Dopo essere stato espulso dalla Polizia per aver distrutto un edificio, l’ispettore decide di prendersi una lunga e meritata vacanza. Ma il suo viaggio è disturbato dalla scomparsa inaspettata di un ospite, il ricco medico Bugsy. Ce la farà l’ispettore Ottozampe a risolvere questo intricatissimo mistero?

Età indicata: a partire dai 6 anni.

DOMENICA 19 MARZO

LA FATA COMBINAGUAI

di Caroline Origer, Germania 2022, 85′

Maxie è una bambina che un giorno si imbatte in Violetta, una piccola fata che è giunta di nascosto nel mondo degli umani e si è introdotta nella sua camera. Violetta è una fatina dei denti che ha una missione fa compiere: trovare un dentino. Purtroppo è pasticciona e combinaguai e si è totalmente persa nel mondo degli umani.

Età indicata: a partire dai 5 anni.

DOMENICA 2 APRILE

ARGONUTS — MISSIONE OLIMPO

di David Alaux, Francia 2023, 95′

La serena vita della popolazione di Yolcos, una florida cittadina dell’Antica Grecia, è minacciata dall’ira del dio Poseidone. L’avventurosa topolina Pixi e il suo compagno gatto Sam affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città in pericolo.

Età indicata: a partire dai 6 anni.

DOMENICA 16 APRILE

ROBIN HOOD

50° anniversario – di Wolfgang Reitherman, USA 1973, 83′

Robin Hood, volpe ed arciere di talento, e il suo amico orso Little John vivono nella foresta di Sherwood e rubano ai ricchi per aiutare i poveri, sempre più oppressi dalle tasse imposte dal Principe Giovanni, un avido leone che governa il Regno Unito al posto di suo fratello, Re Riccardo, partito per le Crociate. Cantagallo il menestrello racconta le loro vicende e quelle di Lady Marian, Lady Cocca, Sir Biss e dello Sceriffo di Nottingham.

Età indicata: a partire dai 6 anni.

DOMENICA 30 APRILE

IL PICCOLO NICOLAS – COSA STIAMO ASPETTANDO PER ESSERE FELICI?

di Amandine Fredon e Benjamin Massoubre, Francia 2022, 82′

Fine Anni ’50. Lo scrittore René Goscinny e l’illustratore Jean-Jacques Sempé creano insieme il personaggio del piccolo Nicolas, che diventerà il protagonista di una lunga serie di avventure a fumetti ed entrerà nel cuore dei bambini di tutto il mondo. Nel film però è il protagonista ad entrare nel mondo dei suoi inventori, interagendo con loro e dandoci modo di conoscerli meglio.

Età indicata: a partire dai 9 anni.

DOMENICA 14 MAGGIO

SUPER MARIO BROS

di Aaron Horvath e Michael Jelenic, USA/Giappone 2023

Il potente Bowser ha un piano per conquistare il mondo, ma sa che un uomo potrebbe fermarlo: un idraulico con i baffi e l’iniziale del suo nome sul cappello. Il personaggio italiano (ma di produzione giapponese) più celebre del mondo ludico, non dovrà più semplicemente salvare una principessa, che anzi sarà al suo fianco nella battaglia, insieme al fratello Luigi, a Donkey Kong, a funghetti adorabili e alle altre meravigliosamente assurde creature del gioco.

Età indicata: a partire dai 9 anni.

Tutte le proiezioni di CinemaKids saranno ospitate dal Cinema Nuovo di Viale dei Mille alle ore 15.

Il costo del biglietto è per tutti 5 euro. (4 euro per gli ospiti di chi festeggia il compleanno al Cinema – minimo 10 persone).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti www.filmstudio90.it oppure 0332 830053.

Qui la locandina di CinemaKids.