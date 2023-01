Cinque giovani morti in un incidente stradale alle porte di Roma sulla via Nomentana

Nella notte tra venerdì e sabato, un gravissimo incidente stradale è avvenuto sulla via Nomentana nel comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Intorno alle 2.30, uno schianto ha causato la morte di cinque giovani, mentre un sesto è rimasto gravemente ferito e stato trasportato in ospedale.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per soccorrere le vittime e i feriti, mentre la polizia stradale ha provveduto a effettuare i rilievi del caso e a raccogliere le testimonianze dei presenti.

Le vittime avevano dai 17 ai 22 anni. Secondo una prima ricostruzione una Fiat 500 con sei persone a bordo si è ribaltata più volte. Nello schianto sono morti cinque giovani mentre un sesto ragazzo è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea. I carabinieri di Mentana sono intervenuti per i rilievi.