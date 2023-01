Il circolo tricolore di Fratelli d’Italia presenta le sue “Punte di diamante”

Il circolo tricolore di Fratelli d’Italia guidato da Mariella Meucci ha presentato in un evento al palace Hotel di Varese quelle che sono state definite “le punte di diamante” della lista di Fratelli d’Italia, lista che al momento non ha avuto ancora una presentazione unitaria. A tenere a battesimo le candidature di Luigi Zocchi e Francesca Caruso, nel corso di un evento che ha visto partecipare circa 80 persone, sono stati il neo deputato Andrea Mascaretti e il neo senatore Andrea Pelliccini con loro il già senatore – e il già vicepresidente di Regione Lombardia – Mario Mantovani.

«Dicono tutti che vincerà la destra ma per arrivare a quell’obiettivo prima bisogna andare a votare, sennò vince Majorino – ha detto a proposito delle elezioni regionali previste per il 12 febbraio Mascaretti – Conoscete Majorino? Io si. Era nella giunta che porterà tutte le auto a trenta chilometri all’ora a Milano e toglierà tutti i parcheggi di superficie». Per Mascaretti non basta però andare a votare e convincere altre persone a farlo: «Un’altra cosa importante sono le preferenze. Qui si votano due professionisti preparati e qualificati, che hanno studiato e fatto esperienza sul territorio».

«Il 25 settembre scorso l’italia è cambiata. Una donna è al governo – ha aggiunto Mario Mantovani – Se a Bali il presidente USA ha parlato con lei un’ora e i sei precedenti non li aveva nemmeno ricevuti significa che è cambiato qualcosa. Bene, si deve fare lo stesso anche in regione Lombardia. Non perché ci sia la sinistra al governo, ma perché la Lombardia ha bisogno di una marcia in più».

«Sono qui a sostenere due candidati importanti – ha concluso Andrea Pellicini – E comincio da Francesca Caruso, mia vicecoordinatrice provinciale, che ha mancato di un soffio l’elezione al Senato. Questa però è una elezione ancora più importante. Per quanto riguarda Luigi Zocchi, l’ho corteggiato in tutti i modi per entrare in lista:è un candidato forte di grande intelligenza e simpatia».

I CANDIDATI

Francesca Caruso

«Sono mamma e avvocato. Faccio politica in Fratelli d’Italia dal 2012: è la mia ottava campagna elettorale, ma la mia grinta è la stessa. Per un pelo non abbiamo raggiunto il quorum alle scorse regionali, ma a Gallarate ho nel frattempo maturato un bagaglio di esperienza importante, diventando assessore di un assessorato che non voleva nessuno, che invece mi ha dato molte soddisfazioni»

Luigi Zocchi

«Oggi festeggio due grandi anniversari: 50 anni di farmacia e Trent’anni nell’ordine dei farmacisti. Faccio politica da tanti anni, sono arrivato anche in parlamento, ho fatto l’uomo ombra di Tomassini. Per trent’anni sono stato dalla parte opposta ad amministrazione regionale a rappresentare i farmacisti: da molti considerati sempre troppo ricchi, troppo commercianti, troppo strambi. Il covid ci ha fatti riconoscere: abbiamo fatto 18 milioni di tamponi, 15 milioni di green pass, un milione di vaccinazioni. Abbiamo dimostrato di essere vicini alla gente e alla regione facendo risparmiare tanti soldi. Per questo voglio essere eletto in Regione: voglio andare per portare la voce della gente, lavorare per tornare a considerare le persone in sanità. Premiare chi ha il merito. Spero di mettere un piede dove si fanno investimenti in uomini, non solo in strutture».