A Clivio nel Giorno della memoria il Battesimo civico e una riflessione su libertà, giustizia ed uguaglianza

Due appuntamenti in uno a Clivio, dove l’Amministrazione comunale ha deciso di far coincidere la celebrazione del Giorno della memoria con l’iniziativa del Battesimo civico dei neo maggiorenni.

L’appuntamento è per venerdì 27 gennaio alle 21, al Museo insubrico di Storia naturale dove sono invitati tutti i ragazzi che hanno raggiunto la maggiore età nel 2022 con le loro famiglie.

«La finalità dell’iniziativa è quella di porre l’attenzione nei confronti di una tappa fondamentale della vita: il raggiungimento della maggiore età, momento nel quale ogni giovane diventa titolare di diritti da difendere e di doveri cui adempiere – spiegano il sindaco Peppino Galli e l’assessore alla cultura Patrizia Zambrano – Nella società di oggi si danno spesso per scontati molti diritti fondamentali in quanto si sono sempre posseduti e non ci si è mai posti troppi interrogativi sulla loro conquista. Basta però riflettere guardandosi alle spalle meno di un secolo fa per capire quanto possiamo oggi ritenerci fortunati e quanto i valori di libertà, giustizia e uguaglianza siano presenti nella realtà attuale con un momento di riflessione affrontando il tema del Giorno della memoria».