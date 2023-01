Collegiata: dopo un 2022 da record, nuovo anno all’insegna dell’Europa

Si è felicemente concluso il primo anno di manifestazioni per il Sesto Centenario della Collegiata di Castiglione Olona: un anno record riguardo al numero di visitatori del Museo, che hanno superato le 10 000 unità, e in quanto a partecipazione agli oltre 50 eventi organizzati tra conferenze, presentazioni, concerti, celebrazioni liturgiche, spettacoli, iniziative benefiche, visite guidate, attività per bambini.

Il Sesto Centenario, avviato nel gennaio 2022 a 600 anni dalla bolla di fondazione, proseguirà fino alla primavera 2025, anniversario della consacrazione della Collegiata. Un largo respiro, non solo a livello temporale: protagonista del 2023 sarà infatti uno sguardo che da Castiglione Olona si espanderà verso l’Europa.

Ad aprirsi all’Europa fu lo stesso cardinale Branda Castiglioni, fondatore della Collegiata e anima della trasformazione in senso umanistico-rinascimentale di tutto il borgo: egli attraversò ripetutamente l’Europa per partecipare a concili, svolgere incarichi non comuni e condurre missioni diplomatiche a stretto contatto con alcuni protagonisti del suo tempo, da papa Martino V a Sigismondo di Lussemburgo, re d’Ungheria e poi imperatore. Dal 1412 al 1424 fu vescovo di Veszprém, in Ungheria, che proprio nel 2023 sarà Capitale Europea della Cultura. Seguire i tanti spostamenti di Branda Castiglioni sulle strade d’Europa, che stupiscono non solo in rapporto alle possibilità di trasporto dell’epoca, mostra una geografia vasta del suo servizio: Colonia, Liegi, Vilna, Buda, Vienna, Costanza, Ratisbona, Norimberga, Magonza, Cracovia, Basilea sono solo alcune delle città in cui è documentata la sua presenza.

Dall’Europa il cardinale portò doni straordinari nella sua Castiglione Olona, come il lampadario fiammingo della Collegiata, ma anche personalità quali Giovanni da Olmütz, prete moravo di vasta cultura, a cui affidò la neonata scuola di grammatica e di canto del borgo e la stesura del cosiddetto curriculum vitae, l’ultima e più compiuta narrazione della vita del cardinale, esposta per la prima volta nel 2022.

Prosegue fino al 29 gennaio l’esposizione “MAGI IN MOSTRA Natale con ospiti al Museo della Collegiata”.

La mostra consiste nel dialogo tra la tavoletta raffigurante la Sacra Famiglia con santa Caterina da Siena del Museo e una vivace Adorazione dei magi cinquecentesca, in prestito temporaneo. La possibilità di confronto tra queste opere, nate probabilmente nella stessa bottega veneto-cretese alla fine del Cinquecento, si deve alla generosità di un collezionista che per l’occasione ha anche fatto restaurare l’Adorazione dei magi, mai prima d’ora esposta al pubblico.

Chi volesse seguire la lectio magistralis di mons. Timothy Verdon, che un anno fa ha inaugurato il Sesto Centenario, oppure rivedere alcune manifestazioni organizzate nel 2022, può collegarsi al canale YouTube del Museo della Collegiata.

ORARI

Da mercoledì a sabato 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30. Domenica e festivi 10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00. Martedì apertura su prenotazione per gruppi. Lunedì chiuso

Ultimo accesso mezz’ora prima della chiusura

Modalità accesso: prenotazione obbligatoria solo per gruppi (> 10 persone); mascherina raccomandata negli spazi ridotti (Battistero e Museo).