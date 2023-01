Sono cominciati i lavori per la ristrutturazione della passerella sul lago di Comabbio

Sono stati affidati e stanno cominciando i lavori di ristrutturazione della passerella ciclopedonale sul lago di Comabbio. La struttura, lunga circa 500 metri, attraversa i territori di Comabbio e Ternate, e offre una vista spettacolare del lago, con la sua ricca varietà di fauna e flora (nella foto il rendering dei lavori).

La passerella è chiusa dall’estate del 2020 quando in seguito ad un sopralluogo erano stati individuati diversi tratti ammalorati tra il km 2 e il km 3 circa nei comuni di Ternate e Comabbio.

Ora i lavori di rifacimento prevedono il rinnovo dei pali di sostegno della passerella verso Ternate, la costruzione di una struttura in acciaio lungo l’intero percorso e la costruzione della passerella stessa con un parapetto in acciaio e correnti in castagno. I materiali utilizzati sono stati scelti per garantire una maggiore durata nel tempo e una perfetta integrazione con l’ambiente circostante.

La fine dei lavori prevista per l’estate 2023

I lavori sono stati assegnati ad un consorzio e la fine è prevista per l’inizio dell’estate, in modo che la passerella possa essere utilizzata nel periodo di maggiore affluenza. La collaborazione e il dialogo continuo con le amministrazioni comunali coinvolte hanno agevolato l’iter autorizzativo.

Le 7 piste ciclabili più belle della Provincia di Varese