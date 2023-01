“Il Comitato Varese in salute vuole dirottare i finanziamenti destinati all’ospedale di Cuasso”

Le 4 proposte individuate dal Comitato Varese in Salute presentate ai candidati alle regionali non sono piaciute ai componenti di un altro comitato, quello costituito per difendere l’Ospedale di Cuasso.

In una nota, Gian Battista Seresini, Marialuisa Pecora, Angelo Ferrarello e Ferdinando Buzzi scrivono al sindaco Galimberti per contestare, in particolare, la richiesta di istituire a Varese un ospedale di comunità più vicino alle esigenze dei cittadini e dei loro medici curanti: « Le criticità che voi sollevate sono condivisibili e trovano tutta la nostra considerazione anche in virtù della considerevole perdita di posti letto varesini a discapito di un servizio sanitario di qualità. È bene ricordare che Varese conta circa 78 Mila abitanti e la Comunità del Piambello circa 72 mila, quindi non siamo una periferia cittadina ma un’altra entità territoriale a se stante. Ci sembra quindi inaccettabile che per soddisfare i bisogni dei cittadini di Varese si punti, ancora una volta, a sottrarre servizi sanitari ad un territorio periferico che negli ultimi vent’anni ne ha subito il depauperamento totale.

Questa richiesta “stranamente” riprende in causa ancora una volta l’Ospedale di Cuasso al Monte, in quanto luogo scelto per costruire l’ospedale di comunità, cercando di dirottare i finanziamenti già deliberati per una sanità di prossimità sul territorio Valceresino a favore della Città. Ascoltando tutte le voci politiche che riconoscono ‘attuale necessità di ripristinare una sanità di prossimità , ci trova basiti la vostra proposta non troppo velata. Ancora una volta il concetto dei “capponi di Renzo” di Manzoniana memoria, emerge in tutta la sua veridicità!

Auspichiamo che in futuro si possa aprire un confronto costruttivo e propositivo con tutte quelle realtà territoriali che hanno a cuore il benessere di tutti cittadini».