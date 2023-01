Il commissario Micale si insedia all’Asst Sette Laghi: “Arrivo con un ruolo per me nuovo e in un momento delicato”

Questa mattina, lunedì 9 gennaio, si è insediato il nuovo direttore dell’Asst Sette Laghi. In verità la sua è una nomina per il ruolo di commissario straordinario. Dovrà, infatti, gestire l’azienda ospedaliera fino a quella che che sarebbe stata, a fine 2023, la scadenza naturale della nomina se il dg Gianni Bonelli avesse concluso l’incarico, al posto di accettare, come era nelle sue facoltà, una nuova e diversa proposta all’IRCCS Mondino di Pavia.

Per Giuseppe Micale è, di fatto, un ritorno, in quell’ospedale che lo ha visto crescere professionalmente fino alla carriera manageriale ( direttore amministrativo con il dg Bergamaschi) che ha poi continuato a Milano sia Niguarda sia all’Ats Città metropolitana di Milano, anche in questo caso con il dg Walter Bergamaschi.

Tra i suoi primi atti, il Commissario Micale ha voluto scrivere un saluto a tutti i dipendenti, molti dei quali ex colleghi:

Gentilissimi,

da oggi sono il nuovo Commissario Straordinario di ASST Sette Laghi. Per me, è un ritorno a casa, considerato che abito poco lontano da Varese e che all’Ospedale di Circolo si è svolta una parte importante della mia carriera professionale, come Direttore del Personale prima, e come Direttore Amministrativo poi.

Sono però passati dieci anni esatti da quando ho lasciato quella che, allora, si chiamava Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi”: ora, trovo un’Azienda più grande, con una missione più ampia – è infatti un’Azienda sociosanitaria territoriale – e con ancora più persone, ormai oltre cinquemila. Arrivo, inoltre, con un ruolo per me completamente nuovo e in un momento particolarmente delicato: questa Azienda, infatti, è in una fase di grande sviluppo, con il Polo Territoriale in via di rapida evoluzione, con l’attività chirurgica e ambulatoriale in piena accelerazione e con tante sfide da affrontare, dal PNRR all’innovazione tecnologica, dalla crescita e integrazione delle varie sedi al rapporto con l’Ateneo dell’Insubria, la cui presenza caratterizza questa Azienda come Polo Universitario, ne amplia ulteriormente la vocazione, includendo la didattica e la ricerca, e ne rappresenta una straordinaria risorsa. Naturalmente, ci sono anche importanti criticità da gestire, le stesse che stanno mettendo alla prova l’intero Servizio Sanitario Nazionale e anche quelle della maggior parte dei paesi occidentali: la difficoltà a reperire professionisti, la pressione a cui sono sottoposti i Pronto Soccorso, l’offerta sociosanitaria erogata ai pazienti fuori dagli ospedali, solo per citare le tematiche principali.

Guiderò questa Azienda consapevole di tutto questo e, ancora di più, conscio del ruolo e del livello di questa istituzione, grande sotto tanti punti di vista. Vengo con entusiasmo e con rispetto, con la promessa di fare del mio meglio e con la speranza che vogliate accogliermi e sostenermi. Non si può governare una realtà così complessa da soli: solo insieme a Voi potrò fare bene e cercherò ogni giorno di meritare il Vostro sostegno e la Vostra fiducia. A partire da oggi.

Vi ringrazio per l’attenzione e aspetto l’occasione per incontrarVi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giuseppe Micale