Comprano pellet che non arriva mai: a Luino e Germignaga arriva Striscia la Notizia

Hanno ordinato e pagato anticipatamente in un negozio di Brissago Valtravaglia diversi bancali di pellet nei mesi estivi così da essere sicuri di potersi riscaldare durante l’inverno. Il pellet però, nonostante le rassicurazioni del responsabile, non è mai arrivato.

La vicenda, già precedentemente segnalata ai Carabinieri di Luino, ha interessato decine di luinesi e germignaghesi ed è stata ripresa dall’inviato Max Laudadio di Striscia la Notizia, il noto programma satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti su Canale 5.

Nel servizio andato in onda ieri sera, martedì 10 gennaio, Laudadio, dopo aver intervistato diverse persone vittime di questa truffa, è andato alla ricerca del responsabile per chiedere dei chiarimenti. Lo stesso ha promesso che restituirà il pellet oppure i soldi. Il servizio completo è visionabile qui: Max Laudadio e il pellet che non arriva mai