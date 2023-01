Il Comune di Barasso ritocca le tariffe del parcheggio alla stazione ma non ai residenti

Novità per chi parcheggia l’auto alla stazione di Barasso per prendere il treno. L’amministrazione ha previsto un aumento per i non residenti: il costo dell’abbonamento mensile diventa di 15 euro. Nessuna variazione, invece, per i residenti.

Le novità riguarda anche le altre tariffe:

TARIFFA GIORNALIERA: da lunedì a venerdì €1,00 pagamento attraverso parcometro

TARIFFA IN ABBONAMENTO RESIDENTI per i residenti dei comuni di Barasso, Comerio e Luvinate: €0,20 al giorno pagamento esclusivamente attraverso le tessere di abbonamento da acquistare presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico con validità mensile (€4,00), trimestrale (€12,00), semestrale (€24,00), annuale (€48,00)

TARIFFA IN ABBONAMENTO NON RESIDENTI: €0,75 al giorno pagamento esclusivamente attraverso le tessere di abbonamento da acquistare presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico con validità mensile (€15,00), trimestrale (€45,00), semestrale (€90,00), annuale (€180,00).

È possibile acquistare l’abbonamento presso gli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico.